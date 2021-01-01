قد يزيد نوع من الخضار من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء



سرطان الأمعاء سرطان الأمعاء

يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة إلى جانب سرطان البروستاتا والرئة والثدي.



وفقًا لبيانات من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، يتم تشخيص حوالي 40 ألف حالة جديدة من سرطان الأمعاء كل عام. علاوة على ذلك ، يموت حوالي 16000 شخص من هذه الحالة. على الرغم من الأرقام الكبيرة ، فإن أكثر من 50 % من مرضى سرطان الأمعاء يعيشون لمدة 10 سنوات أو أكثر بعد التشخيص، وفي الوقت نفسه ، يمكن الوقاية من أكثر من نصف حالات سرطان الأمعاء، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.



وتعتبرعادات نمط الحياة الجيدة واحدة من أفضل الطرق للوقاية من تطور السرطان بجميع أنواعه، وهذا يشمل الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول وممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن.

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وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Europe PMC، أن تناول الخضروات المخللة يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الأمعاء.وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعة سيتشوان إلى أن: "الإفراط في تناول الخضار المخللة قد يكون عامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء".في حين أن الخضروات المخللة تزيد من خطر إصابة الفرد بسرطان الأمعاء ، فقد ثبت أن "منتجات الشاي والفاصوليا" تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء أو أنها معادية للمخاطر التي تفرضها الخضروات المخللة على سرطان الأمعاء.تشمل أعراض سرطان الأمعاء التي يجب البحث عنها ما يلي:التغيير المستمر وغير المبرر في عادة الأمعاءالنزيفالتعب الشديد دون سبب واضحألم أو تورم في البطن.على الرغم من أن هذه الأعراض ستكون مزعجة إذا ظهرت ، فهذا لا يعني أن السرطان هو السبب بالتأكيد ؛ يمكن أن تسبب الأمراض الطبية الأخرى أعراضًا مماثلة.كان سرطان الأمعاء على رأس جدول أعمال السرطان في الأشهر الأخيرة وسط أخبار حملة مكافحة السرطان ودخلت مقدمة برامج بي بي سي السابقة السيدة ديبورا جيمس في رعاية نهاية الحياة.تم تشخيص حالة السيدة ديبورا بهذه الحالة في عام 2016.منذ ذلك الحين ، عملت بلا كلل لزيادة الوعي بالسرطان وتمويل الأبحاث في العلاجات الجديدة.