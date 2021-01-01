3 أسباب تخليك تدخل البروكلى فى نظامك الغذائى..لو عايز تعمل دايت..



البروكلى البروكلى

الكثير من الأشخاص الذين يحاولون أن يتبعوا نظام صحى لإنقاص وزنهم بسهولة، يحرصون على تناول أطعمة تنطوي على السعرات الحرارية القليلة، ولكن بعض الحيرة تصيب من يسير على نظام غذائي فلا يعرف ما الأطعمة التي يجب أن يتناولها حتى يحصل على الجسد المثالى الذى يحلم به، ويعد البروكلى خيار جيد ومتعارف عليه لفقد الوزن بصورة جيدة، لأنه يحتوى على ألياف أساسية تساعد على إنقاص الوزن وتشعر بالشبع. ووفقاً لموقع "LIVE STRONG" هناك 3 أسباب أخرى تجعله مثالي للدايت:







البروكلى لإنقاص الوزن

يمكن استخدام كوب واحد من البروكلى النئ المفروم كسناكس أو وجبة خفيفة فهو يحتوى على 30 سعر حرارى فقط، أما المطبوخ وبنفس الكمية يضم 54 سعر حرارى، ويحتوى كوب من البروكلى النئ على 100% من فيتامين ج وك وهو مصدر جيد لحمض الفوليك وفيتامين أ وعناصير وفيتامينات عديدة.

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الكثير من الأليافأن الأكلات التي بها كثافة الطاقة منخفضة تكون هامة لإنقاص الوزن، لأنها تحتوى على سعرات قليلة من السعرات الحرارية، ويمكن من تناول كميات كبيرة من الطعمة التي بها سعرات حرارية أقل ، مع زيادة الإحساس بالشبع، ويعتبر البروكلى يحتوى على 90% من الماء، والأياف تساعد على انقاص الوزن لأنه يمتص الماء ويجعل الشخص يشعر بالشبع ويبطئ من عملية الهضم مما يجعل من السهل تناول كميات أقل لأن الألياف تقوم على تأخير افراز الهرمون الذى يشعر الشخص بالجوع، ويمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز.عناصر غذائية تدعم فقد الوزنالبروكلى به العديد من العناصر الغذائية كفيتامين سى والكالسيوم والكروم، يحتاج الجسم فيتامين ج لجعل الدهون تتحول لطاقة وجعل طاقة اقل تحرق اثناء التمرين، قد يقلل الكالسيوم من انتاج الخلايا الدهنية الجديدة المحفزة على تكسير الدهون المخزنة، وذلك بالإضافة لفوائد البروكلى الكبيرة في الحماية من بعض المراض الخطرة.