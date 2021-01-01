3 أسباب تخليك تدخل البروكلى فى نظامك الغذائى..لو عايز تعمل دايت..

الكثير من الأشخاص الذين يحاولون أن يتبعوا نظام صحى لإنقاص وزنهم بسهولة، يحرصون على تناول أطعمة تنطوي على السعرات الحرارية القليلة، ولكن بعض الحيرة تصيب من يسير على نظام غذائي فلا يعرف ما الأطعمة التي يجب أن يتناولها حتى يحصل على الجسد المثالى الذى يحلم به، ويعد البروكلى خيار جيد ومتعارف عليه لفقد الوزن بصورة جيدة، لأنه يحتوى على ألياف أساسية تساعد على إنقاص الوزن وتشعر بالشبع. ووفقاً لموقع "LIVE STRONG" هناك 3 أسباب أخرى تجعله مثالي للدايت:
البروكلى لإنقاص الوزن
يمكن استخدام كوب واحد من البروكلى النئ المفروم كسناكس أو وجبة خفيفة فهو يحتوى على 30 سعر حرارى فقط، أما المطبوخ وبنفس الكمية يضم 54 سعر حرارى، ويحتوى كوب من البروكلى النئ على 100% من فيتامين ج وك وهو مصدر جيد لحمض الفوليك وفيتامين أ وعناصير وفيتامينات عديدة.
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