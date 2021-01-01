دليل الاستخدام الصحيح لعبوات تخزين الطعام البلاستيكية..البداية من الشراء..



عبوات تخزين الطعام البلاستيكية عبوات تخزين الطعام البلاستيكية

لا يخلو دولاب مطبخ من وجود علب بلاستيك بمختلف احجامها واشكالها المربعة والمستديرة والمستطيلة، ولهذه العبوات العديد من الاستخدامات أهمها الحفاظ على الطعام، والتي قد تلجأ لهم كل ربة منزل للحفاظ على الطعام ووضعه في الثلاجة والخروج به في الرحلات مع أطفالها، لكن بعض علب الطعام أكثر أمانًا من غيرها عندما يتعلق الأمر بالصحة الشخصية والبيئية، لذا يستعرض اليوم السابع كيفية استخدام عبوات تخزين الطعام البلاستيكية وفقاً لموقع " eatright" كما يلي:



كيفية استخدام عبوات تخزين الطعام البلاستيكية

تعرفي على الكود:

في الجزء السفلي من عبوات تخزين الطعام البلاستيكية، ستجدين مثلثًا صغيرًا برقم "رمز تعريف"، يتراوح من 1 إلى 7، يشير هذا الرقم إلى مادة صنع البلاستيك، فالخيارات الأكثر أمانًا لاستخدام الطعام هي الأرقام 1 و2 و4 و5، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتجنب الحاويات البلاستيكية ذات الرموز 3 و6 و7.



حافظي على البرودة:

على الرغم من أن بلاستيك البولي كربونات قوي وطويل الأمد، إلا أنه يمكن أن يتحلل بمرور الوقت بسبب درجات الحرارة المرتفعة والإفراط في الاستخدام، فلا تقومي أبدًا باستخدام الميكروويف في حاويات الطعام البلاستيكية، بما في ذلك حاويات المطاعم الجاهزة، لا ينبغي إعادة استخدام العلب البلاستيكية من وجبات الطعام المعبأة في الميكروويف بعد استخدامها الأول، فقد تم تصميمها بأمان للاستخدام لمرة واحدة فقط، ويجب أيضًا تجنب وضع الأوعية البلاستيكية في غسالة الأطباق.

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الخلاصة:اختاري أوعية الطعام البلاستيكية بحكمة واحصري استخدامها في تخزين الطعام البارد، يمكن أن تكون أيضًا مثالية لنقل الطعام. ضعي في اعتبارك استخدام أوعية زجاجية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ للأطعمة الباردة أو الساخنة بدلاً من ذلك، نظرًا لأنه يمكن تنظيف كليهما وإعادة استخدامه، فإنهما مثاليان لتخزين الطعام في المنزل أيضًا.