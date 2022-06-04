تعرف على أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 5 يونية

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أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض في السوق المحلية اليوم الأحد 5 يونية 2022.

وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 32 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيها حسب المنطقة.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 37 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 43 جنيه للكيلو.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 35 جنيها المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 42 جنيها.

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزينى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاض بسبب زيادة المعروض بالاسواق مع إنخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 ملايين عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.

وشدد الزينى على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل و بيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات والمرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات.
كما طالب الدكتور ثروت الزيني بضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية خاصة وأن مصر تستورد حوالي 80% من الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة علف الدواجن والحيوانات من أوكرانيا والبرازيل وأمريكا والأرجنتين مما يعد مشكلة كبيرة تهدد كثير من صغار المربين بالاستمرار فى الإنتاج.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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