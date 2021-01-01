آراء طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية حول امتحان الفقه والتفسير



امتحان الفقه والتفسير امتحان الفقه والتفسير



استطلع موقع “صدى البلد”، آراء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، بشأن امتحانات اليوم، السبت، والتي كانت في مادتي الفقه والتفسير.



وتباينت ردود الأفعال من الطلاب والطالبات في عدد من المحافظات، حول أسئلة امتحان اليوم، حيث اشتكت بعض الطالبات من صعوبة أسئلة مادة الفقه، بينما عبرت أخريات أنها عادية ومناسبة، واتفقت الآراء على أن أسئلة مادة التفسير مناسبة ولكنها كانت طويلة بعض الشيء.



وانطلقت صباح اليوم، السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما أدى طلاب البعوث الإسلامية الامتحانات في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.

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وتفقد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم السبت، عددًا من لجان الامتحانات بمعهد أجا الثانوي بنين ومعهد شابراويش الثانوي بنين، ولجان معهد فتيات أجا الثانوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، ولجان معاهد المحلة والإمام الشافعي بنين، كما تفقد فضيلته لجان معهد سمنود الثانوية للبنين والفتيات بمحافظة الغربية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.وحرص الضويني على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وطرق فض المظاريف الخاصة بنماذج الإجابة، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان من أجل توفير الجو المناسب للامتحانات.وأكد وكيل الأزهر حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة أبنائه الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم لهم، لأداء امتحاناتهم فى جو يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.وقال إنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.وأوضح وكيل الأزهر، أن اللجان المشكلة سوف تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجانويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.