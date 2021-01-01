«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لشخص يحمل سلاحًا أبيض في الطريق العام



فيديو لشخص يحمل سلاحًا أبيض في الطريق العام فيديو لشخص يحمل سلاحًا أبيض في الطريق العام



كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك» متضمنًا ظهور أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض بالطريق العام ببورسعيد.



قالت الداخلية في بيان مساء اليوم السبت: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، متضمناً ظهور أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض (سكين) بمنطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، تم ضبط المذكور، وتبين أنه تظهر عليه علامات الاضطراب النفسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله».



