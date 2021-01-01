ماذا حدث في محاكمة كريم الهوارى؟ ..فيديو



محاكمة كريم الهوارى محاكمة كريم الهوارى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم السبت، كريم الهواري، نجل رجل أعمال، المتهم بدهس 4 طلاب، بينهم طفل، في حادث تصادم الشيخ زايد، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.



وجاء منطوق الحكم: قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كريم الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجنى عليهم عن الادعاء المدنى.



وجاء الحكم بعد مرور نحو 6 أشهر على حادث التصادم الذي وقع بين سيارتى المتهم والضحايا، وهم: عبدالله جابر، ويوسف محمد العباسى، وعمر حمد خليل، وسعيد حسن، إذ نشأ الحادث وفق أوراق القضية عن إهمال المتهم ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، فقاد سيارته بسرعة هائلة تجاوز المقررة قانونًا حال قيادته تحت تأثير وطأة تعاطيه المادة المخدرة المبينة ببند الاتهام السابق الكوكايين، وأخرى خمور مُسكرة.

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وسمحت هيئة المحكمة للأهالى بالحضور، وممثلى وسائل الإعلام، فحضرت شقيقة المتهم «الهوارى»، فيما غابت أسر الضحايا عن جلسة النطق بالحكم بعد تقدمهم بتنازل خلال الجلسة الماضية عن الدعوى المدنية المقامة، ورد حينها القاضى بأن الشق الجنائى يخص هيئة المحكمة.وكانت شقيقة المتهم التي ارتدت ملابس سوداء، وأمسكت في يديها مسبحة وكانت تردد آيات من الذكر الحكيم، في حالة ترقب قبل صدور الحكم لمدة تجاوزت الساعتين، وانهارت فور سماعهم قرار القاضى بسجن أخيها 3 سنوات وتغريمه، ورددت قبل إصابتها بإغمائه: «3 سنين.. 3 سنين يا كريم»، والتف من حولها عدد من أفراد أسرتها وأقاربها ومحامى شقيقها، لمواساتها وحملوها لحين إخراجها من قاعة المحاكمة، وسط حالة من الحزن والصراخ والعويل والبكاء.