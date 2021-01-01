طبيب يضع 20 وصية للسيطرة علي القولون العصبي



القولون العصبي القولون العصبي

القولون العصبى هو مرض وظيفي يأتي نتيجة اضطراب حركة القولون. ويستعرض معكم فيما يأتي الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير الوصايا العشرون التي ينتج عن الالتزام بها تحسن أعراض القولون العصبي.



الوصية (1):

تجنب التوتر والقلق: يلعب التوتر والقلق دورا هاما في مرض القولون العصبي.. لذا فإنه يجب تجنب القلق والتوتر بقدر الإمكان وعدم الخوض في المشاكل اليومية خاصة أثناء تناول الوجبات. كما يجب أن نضفي على حياتنا الهدوء والطمأنينة والثقة، و نعطي أجسامنا قسطا وفيرا من الراحة والاستجمام



الوصية (2):

ضرورة ممارسة التمرينات البدنية: إذ أنها تقوي عضلات البطن، كما أنها طريقة هامة لتقليل التوتر العصبي ومنع الاكتئاب النفسي المداومة على الرياضة فهي تشد العضلات وتحافظ على الوزن وتضبط إيقاع القولون (المشي لمدة نصف ساعة أو عمل تمارين للبطن والظهر مما يساعد على إخراج الغازات من جسمك)

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الوصية (3):تنظيم مواعيد الإخراج: يجب تنظيم مواعيد عملية الإخراج، ومحاولة إعادة الوظيفة المفقودة للقولون بالتدريج، وقد تكون المحاولة صعبة في أولها، ولكن الاستمرار والمثابرة تأتي بنتائج مؤكدة في النهاية. إن الوصية الذهبية في هذا المجال هي: لا تكتم - أو تكتمي - الرغبة في الإخراج في أي وقت مهما كانت الظروف، فالإنسان يخلق ظروفه وينظم حياته بالطريقة التي تعود عليه بالنفع صحيا وبدنياالوصية (4):علاج أمراض القولون والطفيليات: يجب المبادرة بعلاج الأمراض الحادة التي تصيب القولون علاجا حاسما وكاملا وبسرعة وخاصة أمراض الحميات والدوسنتاريا الميكروبية. كما يجب المبادرة بعلاج الطفيليات خاصة طفيليات الأميبا والبلهارسيا والجيارديالامبليا لان الاصابة بتلك الطفيليات قد ينتهى باثارة القولون وظهور القولون العصبى.الوصية (5):تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة وجبات منتظمة ومتزنة.الوصية (6):تناول كمية كبيرة من الماء وخصوصا لمريض القولون العصبى الممسك لان الماء والسوائل تساعد من الإخراج والتبرز.الوصية (7):زيارة الطبيب في حالات ظهور أعراض أخرى غير المعتادة في حالات اضطراب القولون العصبي مثل دم فى البراز -نقص الوزن- ألم شديد في البطن- انيمياالوصية (8):عدم تناول أي ادوية إلا بمشورة الطبيب، والخضوع للفحص الكامل، بغرض استبعاد أي أمراض أخرى لان القولون العصبي لا يشخص إلا باستبعاد الأمراض التى قد تتشابه مع القولون العصبىالوصية(9):الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية: يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف طبيعية مثل الخضروات الطازجة، والفاكهة، والخبز المحتوي على الردة فهذه الأطعمة تحمي من الإمساك وتقي من سرطان القولون.الوصية (10):مضغ الطعام جيدا قبل بلعه، تفاديا لحدوث عسر الهضم.الوصية (11):عدم الإسراع في الأكل، حتى لا نبتلع الهواء الذي يسبب الانتفاخالوصية (12):من الأهمية بمكان الابتعاد والتقليل من استعمال كل الملينات الطبية (الكيماويات)، لما لها من تأثيرات جانبية ضارة، حيث أنها تصيب جدار القولون بالالتهاب المزمن وتفقد فاعليتها بالتدرج مما يستدعي زيادة الكمية المستعملة... ولذا يجب ان تؤخذ تحت اشراف طبى.الوصية(13):تجنب تناول هذه الأطعمة والأشربة: وتشمل الأطعمة صعبة الهضم أو المثيرة للقولون: الأطعمة المطبوخة، والأطعمة الحريفة كالشطة والفلفل وباقي أنواع التوابل، وبعض الخضروات مثل الخس والفجل والجرجير والثوم والبصل.الوصية(14):يجب الإقلاع عن المنبهات مثل الشاي والقهوة، والمثلجات، والمياه الغازية، كما يجب الامتناع تماما عن التدخين بكل أنواعهالوصية (15):القولون العصبي ليس نوع واحد وكل مريض له اعراض خاصه مختلفه عن الاخر فيوجد نوع هو القولون العصبى الممسك. والقولون العصبى المسهل. والقولون العصبى المؤلم. ويوجد بعض الناس لديهم تبادل بين الأعراض كلها. لذا فإن علاج القولون لايعمم على كل المرضى بل كل مريض وله العلاج الخاص به.الوصية (16):يجب تجنب الاكلات و الأطعمة المنتجة للغازات والانتفاخات كالبقوليات والكرنب والقرنبيط وكذلك التقليل من منتجات الالبان الدسمة.الوصية(17):يفضل الابتعاد عن الأطعمة المعلبة التى تحتوى على مواد حافظة بكثرة. كما يجب التقليل من الأكلات المسكرات والمحليات الصناعيةالوصية (18):القولون العصبى مرض حميد لايتحول الى امراض خطر مثل الاورام او التقرحات فلا داعى لهاجس الخوف والقلق.الوصية (19):ينصح باستعمال بعض الاعشاب والمشروبات الطبيعية التي قد تحسن من أعراض القولون العصبى مثل الزنجبيل.الزعتر.الينسون.الشومرالوصية(20):يصاحب القولون العصبى ببعض الأعراض النفسية والعصبية كالشعور بالضيق النفسي والتوتر والقلق والاكتئاب ونوبات الخوف والفزع التي تصيب بعض المرضى لذا فإن مريض القولون العصبى يحتاج تعاملا خاصا وبطريقة مختلفة من طبيب واع له قدرة على التعامل مع الحالة النفسية والجسدية للمريض.