رسالة جديدة لمسؤولي الأهلي من مرتضى منصور



مرتضى منصور مرتضى منصور



وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسائل لمسؤولي النادي الأهلي، أثناء تقديمه لاعبات فريق طائرة القلعة الحمراء بعدما نجح في التعاقد معهن عقب انتهاء العقود مع الأحمر بشكل رسمي.







وضم نادي الزمالك الرباعي فريدة العسقلاني، ومايا ممدوح، ودانا شوقي، ومريم متولي، بعد انتهاء عقودهن مع النادي الأهلي.

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وأكد مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر قناته على “يوتيوب ”لا توجد لدينا أزمة مع النادي الأهلي لكن ما دامت عقود اللاعبات انتهت فيحق لنا التفاوض والتعاقد معهن وهذا هو الاحتراف.وقال مرتضي: مسؤولو الأهلي هيزعلوا طيب احنا مازعلناش ليه لما اتعاقدوا مع كهربا اللي كان عقده ساري مع الزمالك.رابطة الأنديةأكد مسؤولو نادي الزمالك، أنه حتى الآن لم ترد رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على التماس الزمالك بشأن إلغاء أو تخفيف عقوبة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق الأبيض.وكان نادي الزمالك، أرسل التماسًا إلى رابطة الأندية من أجل تخفيف عقوبة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتكون إيقاف مباراة واحدة وليس مباراتين.وتلقى الزمالك هذا الخطاب بالأمس من رابطة الأندية بشأن إيقاف مدرب الزمالك وتغريمه 20 ألف جنيه بداعي مشادته مع حسني عبدربه مدير الكرة بالإسماعيلي خلال مباراة الفريقين بالدوري.وأوضحت مصادر أن رابطة الأندية قررت أيضا إيقاف حسني عبد ربه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بعد مشادته مع الجهاز الفني للزمالك، ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية عن العقوبات خلال ساعات.تعافي محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي لحقت به الفترة الأخيرة.وأدى اللاعب تدريباته بالأمس تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريقين وأصبح قرار مشاركته في لقاء الداخلية في يد البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق.صفقات الزمالكأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحلام جماهير النادي مجابة وسنحقق كافة طلباتهم في الصفقات لتدعيم الفريق الكروي في الموسم الجديد.وقال مرتضى منصور على هامش افتتاح حمامات السباحة بالأمس: حتى الاَن تعاقدنا مع 5 صفقات سوبر وأمير مرتضى يبذل مجهودًا كبيرًا فى هذا الملف ومعه أحمد مرتضى أيضًا فى ملف ألعاب الصالات.تصريحات تليفزيونيةوأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيون للإعلامي مهيب عبد الهادي، انتهاء أزمة القيد.حساب نادي الزمالكوأضاف رئيس الزمالك ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك سيدخل في حسابه 149 مليون جنيه من إيجار المحلات وتجديد العضوية، بعيدًا عن غرامة كهربا وبيع مصطفى محمد لجالطة سراي".