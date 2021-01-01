لعمل طاجن المكرونة بالبشاميل



طاجن المكرونة بالبشاميل طاجن المكرونة بالبشاميل



طاجن المكرونة بالبشاميل من الأكلات التي يعشقها المصريون، وعلى الرغم من أنها أكلة إيطالية، لكنها أصبحت من أهم الأكلات التي تقدم على السفرة المصرية في أي عزومة، وتحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل طاجن المكرونة بالبشاميل، خاصة البشاميل نفسها، والتي لا تجيد عملها بطريقة صحيحة بعض ستات البيوت، وبشكل خاص الزوجات حديثات الزواج.



طريقة عمل المكرونة البشاميل

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل طاجن المكرونة بالبشاميل في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشرائها من المطاعم مرة أخرى.



مكونات العمل:

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مكرونة فرن مسلوقة250 جرام لحمة مفرومةملح وفلفلبابريكاكسبرة ناشفةبصلفلفل روميربع كوب جبنة موتزاريللا3 أكواب لبن حليبمقادير صلصة البشاميل2 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة دقيق200 ملل حليب50 غرام جبنة بارميزانلعمل صلصة البشاميل:- في قدر على النار نضع الزبدة ونذوبها ثم نضيف الدقيق ونحرك ليتحمص ويكتسب لونا ذهبيا جميلا ثم نضيف الحليب ونحرك دون توقف.- نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب ونفرم حبة الثوم.- نبعد الصلصة من على النار بعد أن يصبح كثيفا ومتماسكا.طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم، والتوابل، حتى تماما الطهي.يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.صينية القرنبيط بالبشاميلوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مبتكرة ولذيذة لعمل القرنبيط بالبشاميل، والتي سيفضل طعمها كل أفراد الأسرة.المكونات:راس قرنبيط كبيرةحزمة بقدونس مفرومة8 فصوص ثوم مدقوقنصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفةملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة فلفل أسودرمان للتزيينصنوبر محمص للتزيينوطريقة البشاميل كما ذكرناها سابقا.طريقة التحضير:يوضع القرنبيط بحلة بها ماء مغلي مملح على النار، مع شريحة ليمون مدة 3 دقائق لا أكثر.يرفع من على النار، ثم يصفى ويترك جانبا.يشوح الدقيق مع الزبدة في وعاء؛ لتحضير أساس صلصة البشاميل.يضاف الحليب تدريجيا، ويقلب الكل جيدا.يضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب ثم الطحينة، ويرفع الكل من على النار.تقلب المكونات لتتجانس.تشوح الكزبرة مع زيت الزيتون والثوم والكزبرة الناشفة؛ لصنع تقلية شهية للقرنبيط.يرص القرنبيط بصينية الفرن، ثم تضاف التقلية ويقلب الكل جيدا.توزع بشاميل الطحينة بالصينية، ثم تخبز الصينية بفرن متوسط الحرارة مدة ساعة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي.تقدم مزينة بحبات الرمان والصنوبر المحمص، وبالهنا والشفا.