تعرف علي أعراض فيروس الهربس



فيروس الهربس فيروس الهربس

فيروس الهربس أحد الفيروسات التي تصيب الأطفال وتسبب ارتفاع في درجة الحرارة لجسم الطفل وهو من الفيروسات المعدية التي تنتقل بين الأطفال.







وحذرت وزارة الصحة من تقبيل الطفل من الفم لمنع الإصابة بفيروس الهربس.

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وأكدت أن أعراض فيروس الهربس الفموي تكون أشد لدى الأطفال الرضع، بسبب عدم اكتمال جهازهم المناعي.ونصحت بضرورة غسل اليدين قبل حمل أي طفل أو التعامل معه، للحماية من الإصابة بالعدوى.ومن جانبه قال الدكتور محمد مجدي اخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة أن مرض الهربس فيروس يصيب الإنسان من خلال التنفس وانتقال الرذاذ ويسبب تقرحات في الحلق والفم مشيرًا إلى أن أهم أعراضه هي ارتفاع في درجة الحرارة ورفض الطعام والرضاعة للأطفال.وحذر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" من السلوكيات الخاطئة للأمهات عند إصابة الطفل بفيروس الهيربس وعندما تجد الأم ارتفاع درجة حرارة الطفل تعطي له مضاد حيوي وخافض الحرارة مما يزيد الأعراض سوءًا بينما علاج الفيروس هو مضاد فيروسات يصفه الطبيب المعالج بعد فحص الطفل.فيروس الهربسوأوضح أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة أن فيروس الهربس يصيب الحلق والفم ويظهر أكثر لدى الأطفال الذين لديهم ضعف في المناعة.وأشار إلى أنه يمكن أن تصل أعراض الفيروس إلى العين والمخ ويمكن أن يصيب الكبار محذرًا من أن الكبار يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض وينقلونه للأطفال.وأكد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة أن من أشهر السلوكيات الخاطئة تقبيل الأطفال ويمكن أن ينتقل الفيروس للطفل ويعدي غيره.ولفت إلى أن أعراض الفيروس تتشابه مع أعراض الإصابة بالتهاب في الحلق مجددًا التحذير من استخدام المضاد الحيوي في علاج الهربس.