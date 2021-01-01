أعراض خشونة الركبة والعلاج وطرق الوقاية



خشونة الركبة خشونة الركبة

يواجه البعض مرض خشونة الركبة، والذي يعد من المشاكل الصحية التي يواجهها كبار السن، وإن كانت النساء تواجهها عند التقدم في العمر بشكل أكبر من الرجال، وخشونة الركبة من أكثر أمراض المفاصل المزمنة شيوعًا، وهي عبارة عن تحلل الغضروف المطاطي الذي يغطي نهايتي العظم المكون للمفصل والذي يعمل كحماية للمفصل من الاحتكاك، ونتيجة لتآكل الغضروف يحدث احتكاك لعظمتي المفصل ببعضهما مما يسبب الشعور بالألم، وتقليل المدى الحركي للركبة وظهور انتفاخ، وقد يؤدي إلى تكوين نتوءات عظمية.







أسباب خشونة الركبة

وفي هذا السياق قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية: إن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بخشونة الركبة، والتي يستعرضها في السطور التالية:

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1- أسباب وراثية.2- تقدم العمر:حيث إنه تقل قدرة الغضروف على التعافي مع تقدم العمر وخاصة النساء فوق الـ55 عاما.3- زيادة الوزن:حيث إن زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة الضغط على المفاصل فزيادة الوزن كيلوجرام تؤدي إلى زيادة الضغط على الركبة بمقدار 3 إلى 4 كيلوجرامات.4- الإجهاد المتكرر والإصابات المتكررة للركبة:مثل المهن التي تتطلب حركة أكثر من اللازم ورفع الأوزان الثقيلة مثل العمل في البناء وتشييد العقارات.5- ممارسة الرياضات التي تتطلب الركض المتكررمثل كرة المضرب، فيجب أخذ الحذر لتجنب إلحاق الضرر بالركبة، كما يجب ممارسة تمارين تقوية عضلات الساق بجانب هذه الرياضات كرياضة مساعدة لتفادي الإصابة بالخشونة.6- الإصابة بالروماتيزم وزيادة الحديد بالجسم أو فرط إفراز هرمون النمو.الوقاية من خشونة الركبةوأضاف، أنه يمكن الوقاية، وكذلك العلاج من خشونة الركبة، من خلال اتباع النصائح التالية:1- إنقاص الوزن من خلال الإلتزام، بنظام غذائي صحي، وذلك لأن زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة التحميل على مفصل الركبة.2- ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بتقوية منطقة الساق، والتي من شأنها تقوية العضلات المحيطة بمفصل الركبة، وتقليل التحميل عليه مما يؤدي إلى تقليل الآلام الناتجة عن الخشونة، ولابد من ممارسة التمارين تحت إشراف مدرب متخصص؛ لتجنب أداء التمرين بشكل خاطئ مما يؤدى إلى تطور الخشونة.3- تجنب التواء الركبة بشكل متكرر ويمكن استخدام عكاز أثناء المشي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.4- تجنب ثني الركبة بزاوية أكبر من 90.5- الجلوس بشكل سليم على مقعد مرتفع.6- ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا وتجنب الركض وممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة.7- عند صعود الدرج يفضل الإتكاء على الدرابزين والصعود درجة درجة والتحميل على الساق السليمة أولًا.8- عند نزول الدرج يفضل إنزال الساق المصابة أولًا ثم الاتكاء على الساق السليمة.علاج خشونة الركبة من الطبيعةويستعرض "إيرام زاز" خبير التداوي بالأعشاب الهندي، مجموعة من الوصفات الهندية لعلاج خشونة الركبة، والتخفيف من آلامها.البقدونسللبقدونس خصائص مضادة للالتهابات والتخدير، فيمكنك نقع المفاصل التي تشعر فيها بالألم في ماء دافئ يحتوي على عدد قليل من البقدونس.الزنجبيليعتبر الزنجبيل مسكن قوي، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على الحد من آلام خشونة الركبة، ويمكن استخدام زيت الزنجبيل على ركبتيك وتدليكهما به.زيت الأوكالبتوسومتوافر لدى محال العطارة، وهو مسكن قوي، وله تأثير على استرخاء على العضلات، كما أنه يزيد من تدفق الدم إلى منطقة الركبة، وبالتالي يقلل من الالتهاب، وكذلك يقلل من الشعور بالألم.ويوضع هذا الزيت مباشرة على المنطقة التي بها الألم، مع التدليك.زيت الكافوريخفف زيت الكافور من آلام المفاصل بشكل فعال، كما أنه يعمل على تبريد الجلد ويخفف الألم.الكركمللكركم خصائص مضادة للالتهابات، ويمكنه تخليصك من آلام الركبة والخشونة بسهولة.7 نصائح تقلل من آلام خشونة الركبةويشير دكتور خلدون الحوراني أخصائي الطب الطبيعي والتغذية العلاجية، إلى أن خشونة الركبة هي تحول غضروف الركبة الناعم الأملس الذي يسمح بحركة الركبة، بدون أو بأقل احتكاك وبامتصاص الصدمات، إلي سطح متآكل خشن ويرق حجمه، وتتعامل عظام الركبة مع هذه التغيرات بالنمو خاصة على أطراف العظمة حيث تتكون نتوءات عظمية وتتكرر نوبات الألم والالتهاب والتورم.ويقدم دكتور خلدون في السطور التالية، بعض النصائح التي تقلل من إجهاد مفصل الركبة، وتمنع تزايد الخشونة، وبالتالي تقلل من آلام الركبة.* تجنب فترات الوقوف الطويلة وتكرار صعود ونزول السلالم؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الضغوط على مفصل الركبة، مما يزيد من خشونة الركبة وآلامها.* تجنب ثني مفصل الركبة ما بعد تسعين درجة، سواء بثنيها تحت الكرسي الذي تجلس عليه، أو بالجلوس علي كرسي منخفض، أو بثنيها أثناء الصلاة، خاصة وضع قراءة التشهد، حيث يجب أن تجلس علي كرسي.* تجنب بعض أنواع الجلوس الخاطئة، مثل تربيع الساقين أو الجلوس في وضع القرفصاء، أو الجلوس علي الأرض، أو الجلوس مع ثني الساق أسفل الجسم.* تجنب استخدام الدراجة الثابتة أو المتحركة؛ حيث تؤدى إلى زيادة الاحتكاك بين الأسطح المفصلية، وحاول أيضًا تجنب كل ما يؤدى إلى سماع صوت طرقعة من الركبة.*حاول أن تتعلم عادة إنقباض وإسترخاء العضلة الرباعية، في أي وضع أثناء اليوم، حيث أن تكرار تنبيه العضلة يزيد من قوتها.* إنقاص الوزن يؤدى إلي تخفيض الأحمال على مفصل الركبة، لذلك يجب الحد من النشويات والدهون، والإكثار من الخضراوات والفاكهة وممارسة الرياضة.*ينصح مريض خشونة الركبة باستعمال كمادات ماء دافئ ثلاث مرات يوميًا، لمدة ربع ساعة في المرة الواحدة؛ فهذا يعمل علي تنشيط الدورة الدموية في المفصل وبالتالي تقليل الألم.*ينصح بالمشي لمدة 10- 20 دقيقة يوميا؛ لأن المشي ينشط الدورة الدموية للغضاريف، ويساعد في فقدان الوزن.