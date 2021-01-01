فيديو .. عادات خاطئة تدمر صحة الأسنان



صحة الأسنان صحة الأسنان



قال الدكتور أحمد الجمل استشارى تجميل الأسنان، إن الامهات تقع في العديد من العادات الخاطئة تضر بأسنان أولادهم أولها تناول المشروبات التي تحتوي على الصودا وكذلك الايس كريم.

وأوضح الدكتور أحمد الجمل خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى بفضائية mbc مصر، أن قضم الاطفال للأظافر او الأقلام الجاف، من العادات السلبية التى تؤثر على صحة الأسنان والتيى ينتج عنها تآكل طبقة المينا وتزيد معها نسب إصابة الأسنان بالتسوس، وكذلك التدخين عند الكبار يؤذى الغشاء المخاطى باللثة ويؤدي الى تسرب الكيماويات إلى الأسنان.



وتابع قطع طرف الخيط بالاسنان بالاضافة الى حمل اشياء ثقيلة بالاسنان يؤدي الى كسرها وتضررها.



واشار الى ان كثرة تناول الكافيين مثل الشاى والقهوة والكحوليات تترك صبغة على الأسنان، وكذلك المشروبات الغازية والكحوليات تترك سكريات وحمضيات تؤدى لتآكل طبقة المينا ومع الوقت تؤدي الى بكسر الأسنان والتهابات اللثة لذا يجب تجنب كافة هذه العادات السيئة للحفاظ على صحة الأسنان.