فيديو .. طريقة عمل الآيس كريم بالزبادي والتوت

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الآيس كريم بالزبادي والتوت


تبحث ربات البيوت والأمهات في هذا الجو الحار عن طريقة عمل الآيس كريم سهل المقادير، حتى يمكنها أن تقدمه لأطفالها، خاصة أن الأطفال يطلبونه طوال الوقت، والكثير من الأمهات تتخوف من شرائه كثيرًا، خوفًا على صحة أبنائها، لذلك تحاول كل أم وربة منزل أن تجرب طريقة عمل الآيس كريم سهل المقادير بنفسها في البيت؛ حتى لا تحرم أطفالها من تناوله في هذا الصيف.

ولكل عشاق الآيس كريم، نستعرض من خلال الفيديو التالي، طريقة عمل ايس كريم سهل المقادير وسريع التحضير، كما أنه غير مكلف، ولا يحتاج استخدام ماكينة الآيس كريم.

وقدمت الشيف " نورهان ميشيل "، خلال برنامج " سفرة دايمة "، المذاع على فضائية " صدى البلد "، طريقة عمل آيس كريم بالزبادي والتوت.

مقادير الوصفة:

صوص التوت

كوب ونصف توت

نصف كوب سكر
خليط الآيس كريم

250 جرام زبادي يوناني

لبن مكثف

كريمة مخففة

المصدر: vetogate

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