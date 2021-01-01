في الطقس الحار .. نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك حديث الولادة



طفلك حديث الولادة طفلك حديث الولادة



بدأت ترتفع درجات الحرارة والطقس بشكل تدريجي يوميًّا وهذا الطقس يؤثر في الكبار والصغار، خاصة حديثى الولادة، لذا تحرص بعض الأمهات على اتباع بعض النصائح لتخفيف حرارة الطقس على الصغار.







ويقدم الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري، طب الأطفال وحديثي الولادة، بعض النصائح يجب اتباعها مع الأطفال حديثي الولادة، والرضع فى الطقس الحار، ومن هذه النصائح.

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-إحمام الطفل يوميًّا بالماء الفاتر.-إلباس الطفل قطعة واحدة من الملابس وتكون مصنعة من القطن.-يجب على الأم المرضعة أن تكثر من شرب الماء والعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.-تهوية المنزل جيدا يوميا فى الصباح.-يفضل أن يجلس الطفل في غرفة بها تكييف أو مروحة.-عدم خروج الأطفال في النهار لتجنب تعرضهم لأشعة الشمس والحر الشديد.-وبالنسبة للأطفال الأكبر من 6 شهور يجب تقديم الماء والسوائل لهم باستمرار، مع الوجبات الخفيفة.وهناك عدة نصائح تساعد فى تقوية مناعة طفلك منها:- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.