أسباب سمنة الأطفال وطرق العلاج



سمنة الأطفال سمنة الأطفال



سمنة الاطفال من المشكلات التى تقلق منها الأمهات كثيرا، لأن لها مخاطر عديدة تهدد صحة وحياة الطفل، لذا تحرص بعض الأمهات على سرعة علاج الاطفال بإنقاص وزنهم.



وتقول الدكتورة هند عبد اللطيف استشارى الغدد الصماء والسكر والسمنة عند الأطفال، تحدث السمنة عند الأطفال عندما يزيد وزن الطفل بشكل ملحوظ عن الوزن المثالي مع الأخذ بالاعتبار طول الطفل، فمثل البالغين يصاب الأطفال بالسمنة عندما يأكلون طعامًا غنيًا بالسعرات الحرارية أكثر مما يحرقون في النشاط اليومي، والطفل المصاب بالسمنة يمكن أن يتعرض لمشاكل طبية خطيرة ومزمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومشاكل العظام، وأمراض الكبد.



وأضافت “هند"، أن هناك أسبابا عديدة لإصابة الأطفال بالسمنة، منها:-

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-الإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، مثل الأطعمة السريعة والحلويات والسلع المخبوزة والوجبات الخفيفة.- عدم ممارسة الرياضة، من المرجح أن يزداد وزن الأطفال الذين لا يمارسون الرياضة كثيرًا لأنهم لا يحرقون الكثير من السعرات الحرارية، كما أن قضاء الكثير من الوقت في الأنشطة الخاملة، مثل مشاهدة التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو، يساهم أيضًا في حدوث المشكلة.-عوامل وراثية، إذا كان الطفل ينحدر من عائلة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فمن المحتمل أن يزداد وزنه هذا صحيح بشكل خاص في بيئة تتوفر فيها الأطعمة عالية السعرات الحرارية دائمًا ولا يتم تشجيع النشاط البدنى.-العوامل النفسية، يمكن أن تزيد الضغوط الشخصية والأسرية من خطر إصابة الطفل بالسمنة، بعض الأطفال يفرطون في تناول الطعام للتعامل مع المشاكل أو التعامل مع المشاعر، مثل التوتر، أو لمحاربة الملل قد يكون لآبائهم ميول مماثلة.-يمكن لبعض الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة مثل الأدوية التي تحتوي علي الكورتيزون.وتابعت، أن علاج سمنة الأطفال يكون من خلال الأكل الصحي والنشاط البدني المنتظم، مع تشجيع الطفل على تناول الوجبات الخفيفة الخالية من الدهون، والاهتمام بممارسة الرياضة يوميا، والتأكد من حصول الطفل على قسط كافى من النوم.