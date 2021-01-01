موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع .. الأرصاد تكشف



ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع في درجات الحرارة



تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حتى تتجاوز 35 درجة مئوية، مع زيادة في فترات سطوع الشمس، مما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة.



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن البلاد لن تشهد موجة حارة خلال الأيام المقبلة.



وقالت غانم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: تشهد البلاد خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة تتراوح من درجة إلى درجتين.

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العظمى 37 درجةوأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: تسجل درجة الحرارة في النهار خلال الأسبوع الحالي 35 أو 36 خلال النهار، موضحة: تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة لتصل العظمى 37 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل.وتابعت غانم: يسود ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، حتى ترتفع تدريجيًا عن المعدلات الطبيعية أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة.أجواء شديدة الحرارةوشددت على أن الأجواء تكون شديدة الحرارة، خلال ساعات النهار، ومعتدلة في ساعات الليل، منوهة إلى أن هناك زيادة في فترات سطوع الشمس، إلا أن هناك بعض الأماكن التي يتخللها وجود سحب.وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، على أن يسوده طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.