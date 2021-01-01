اللحظات الأخيرة قبل إسقاط طائرة جنرال روسي .. فيديو

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إسقاط طائرة جنرال روسي


نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة التي سبقت مقتل جنرال روسي بعد إسقاط طائرته التي كانت تحلق فوق الأراضي الأوكرانية، بواسطة صاروخ أرض جو، ليكون بذلك أعلى عسكري روسي رتبة يقتل في الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا.

وتعرضت الطائرة الحربية التي كان يقودها "ميجور جنرال" كانامات بوتاشيف، والتي تبلغ تكلفتها 9 ملايين جنيه إسترليني، لضربة من صاروخ أرض جو، عندما كانت تحلق فوق منطقة دونباس الأوكرانية، وفقًا لتقرير بصحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وأظهر الفيديو طائرتين عسكريتين وهما تحلقان على ارتفاع منخفض فوق دونباس، فيما ظهرت مجموعة من الصواريخ وهي تحاول استهدافهما.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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