

الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إن روسيا غيّرت خطتها وتكتيكاتها على أرض المعركة، مرجحا أن تستمر الحرب لعدة أشهر أخرى.



ونقل موقع "ميدوزا" الروسي عن بودولياك قوله: "لقد تغيرت التكتيكات الروسية في ساحة المعركة، بعدما باتت خسائرهم تتراوح ما بين 100 و200 ضحية يوميا، وهو رقم مماثل تقريبا للخسائر الأوكرانية".



وأضاف: "في أول شهرين قاتلوا (الروس) دون أي فهم على الإطلاق لما كانوا يفعلونه.. لقد نقلوا قواتهم لجميع أنحاء البلاد، ودمرهم رجالنا بسرعة. كان هذا النوع من الحرب بسيطا بما فيه الكفاية".

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وتابع: "لكن لسوء الحظ، انتهى الأمر"، مبرزا أن "القتال الآن متعثر وأن النتيجة تقررها في الغالب أعداد الجنود والأسلحة".هذا وحذر مستشار الرئيس الأوكراني من صعوبة تحديد موعد انتهاء الحرب مع روسيا، مرجحا أن القتال قد يستمر لنصف عام آخر.وأبرز: "إذا كان الأمر يعتمد على الأسلحة المخزنة، فقد يستمر ذلك لمدة شهرين إلى ستة أشهر"، موضحا "لكن الحرب عملية تتأثر بعشرات أو حتى مئات العوامل".وكانت تقارير إعلامية غربية ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أقال عددا من الجنرالات العسكريين والمسؤولين الأمنيين، بعد الخسائر التي تكبدتها موسكو في أوكرانيا.وقالت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، نقلا عن صحيفة "برافدا" الروسية، إن بوتن أقال، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، 5 من كبار الجنرالات العسكريين وعقيدا في الشرطة.