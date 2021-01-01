في الهند إطلاق هاتف Oppo K10 5G في 8 يونيو بتصميم ومواصفات مختلفة



Oppo K10 5G Oppo K10 5G

أطلقت شركة Oppo هاتف K10 الذي يعمل بمعالج Snapdragon 680 في الهند في شهر مارس، والآن من المقرر تقديم إصدار 5G من الهاتف الذكي خلال الأسبوع المقبل؛ في 8 يونيو.



ومع ذلك، فإن إطلاق Oppo K10 5G في الهند يوم الأربعاء المقبل يختلف عن الذي تم الإعلان عنه في الصين في شهر أبريل. سيتميز الإصدار الهندي بتصميم مسطح مع شاشة مزودة بنتوء بدلاً من فتحة ثقب.



سيحتوي الهاتف الذكي أيضًا على وحدتي فلاش LED داخل إعداد الكاميرا المستطيل في الخلف، والذي يضم كاميرتين بدلاً من ثلاث مثل إصدار K10 5G الصيني.

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لم تُفصّل Oppo جميع مواصفات إصدار K10 5G الهندي حتى الآن، لكن المذكرة الصحفية التي أرسلتها الشركة قالت إن الهاتف الذكي سوف يأتي بتصميم Oppo Glow وسيتميز بمستشعر بصمة الإصبع وظهر مقاوم للخدش.تقول شركة Oppo إنه سيتم تشغيل هاتف K10 5G الهندي بواسطة معالج 5G ممتاز، وسيوفر تجربة سمعية وبصرية متميزة وغامرة وسيدعم تجربة شحن فائقة السرعة إلى جانب بطارية ضخمة تدوم طويلا.سيتم بيع Oppo K10 5G في الهند من خلال Flipkart والموقع الرسمي لشركة Oppo India ومتاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. لم يتم الكشف عن الأسعار حتى الآن.