في الهند إطلاق هاتف Oppo K10 5G في 8 يونيو بتصميم ومواصفات مختلفة

أطلقت شركة Oppo هاتف K10 الذي يعمل بمعالج Snapdragon 680 في الهند في شهر مارس، والآن من المقرر تقديم إصدار 5G من الهاتف الذكي خلال الأسبوع المقبل؛ في 8 يونيو.
ومع ذلك، فإن إطلاق Oppo K10 5G في الهند يوم الأربعاء المقبل يختلف عن الذي تم الإعلان عنه في الصين في شهر أبريل. سيتميز الإصدار الهندي بتصميم مسطح مع شاشة مزودة بنتوء بدلاً من فتحة ثقب.
سيحتوي الهاتف الذكي أيضًا على وحدتي فلاش LED داخل إعداد الكاميرا المستطيل في الخلف، والذي يضم كاميرتين بدلاً من ثلاث مثل إصدار K10 5G الصيني.
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