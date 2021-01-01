تساعد إنستاجرام في العثور على الأطفال المختطفين



إنستاجرام إنستاجرام

أعلنت منصة إنستاجرام عن إطلاق تنبيهات آمبر Amber Alerts أو طوارئ اختطاف الأطفال داخل التطبيق للسماح للمستخدمين بمشاهدة ومشاركة إشعارات الأطفال المفقودين في منطقتهم.



وباستخدام هذه الميزة الجديدة، إذا تم تنشيط تنبيه آمبر بواسطة وكالات تطبيق القانون وكنت في منطقة البحث المحددة، فإنه يظهر التنبيه الآن في خلاصة إنستاجرام.



ويتضمن التنبيه معلومات حول الطفل المفقود، بما في ذلك صورة ووصف وموقع الاختطاف وغيرها من المعلومات المتاحة المعروفة في ذلك الوقت.

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ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة التنبيه مع الأصدقاء عبر إنستاجرام لنشر الخبر بشكل أكبر.وتقول الشركة: إذا تلقيت تنبيه آمبر عبر المنصة، فإن هذا يعني أن هناك بحثًا نشطًا عن طفل مفقود بالقرب منك، وذلك بالنظر إلى التنبيهات نادرة ومخصصة لمناطق البحث.وتوضح المنصة أنها تستخدم المعلومات المتاحة أجل تحديد الشخص الذي يتم عرض التنبيهات له، مثل المدينة المدرجة في حساب المستخدم وعنوان IP وخدمات الموقع، إذا كانت قيد التشغيل.وبحسب الشركة، تتوفر خدمة تنبيهات آمبر بالكامل في الأسبوعين المقبلين في 25 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وتقول إنستاجرام إنها تتطلع إلى توسيع خدمة تنبيهات آمبر إلى المزيد من البلدان.إنستاجرام تجلب التنبيهات إلى خلاصات المستخدمينيعد من المنطقي أن تجلب إنستاجرام تنبيهات آمبر إلى تطبيقها. وتتضمن تنبيهات إنستاجرام معلومات مهمة حول الطفل المفقود وتعرضها مباشرةً للمستخدمين، على عكس تنبيهات آمبر النصية المرسلة عبر شركات الاتصالات التي تتطلب منك النقر فوق رابط للحصول على معلومات.كما تصل التنبيهات إلى المستخدمين الأصغر سنًا الذين يتجاهلون الرسائل النصية، ولكن يزورون المنصة بشكل متكرر.وتم تطوير ميزة إنستاجرام الجديدة بالشراكة مع المنظمات مثل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين في الولايات المتحدة.كما شارك في تطويرها المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغَلين. والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة. ومكتب المدعي العام في المكسيك. والشرطة الفيدرالية الأسترالية والمزيد.وقالت شركة ميتا: تعد تنبيهات آمبر وسيلة مهمة يمكننا من خلالها دعم مجتمعاتنا في الحفاظ على سلامة الأطفال. نتطلع إلى مواصلة هذا العمل.وأطلقت شركة ميتا تنبيهات آمبر للمرة الأولى عبر فيسبوك في عام 2015. وعرضت عملاقة التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين تنبيهات آمبر عبر خلاصات مستخدمي فيسبوك في مناطق بحث محددة.وتقول ميتا إن التنبيهات ساعدت في مئات الحالات الناجحة المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر في الولايات المتحدة وحول العالم.