تعرض سناب شات توصيات المطاعم في خريطتها

أعلنت منصة سناب شات عن شراكة مع الموقع الإلكتروني للتوصية بالمطعم The Infatuation لتمكين المستخدمين من العثور على وجبات محلية عبر خريطة سناب.



ونتيجة لذلك يضيف تطبيق الوسائط الاجتماعية Map Layer جديدة من The Infatuation لمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى توصيات المطاعم للأماكن القريبة منهم.



ويمكن للمستخدمين في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وسان فرانسيسكو وأوستن وسياتل وفيلادلفيا وميامي وأتلانتا ودنفر ودي سي ولندن العثور على Map Layer الجديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الخريطة وتحديد The Infatuation لبدء البحث عن المطاعم بالقرب منهم.

وبمجرد العثور على مطعم يعجبك، يمكنك مشاركته مع أصدقائك عبر الدردشة أو إضافته إلى مفضلاتك لحفظه لوقت لاحق والعودة إليه عندما تكون مستعدًا للطلب.ويرى المستخدمون الآن تلقائيًا مراجعات The Infatuation في حسابات المكان في أكثر من 50 مدينة حول العالم. ويأتي ذلك كجزء من الشراكة الجديدة.وتقول سناب شات إن أكثر من 250 مليون مستخدم يلجأون إلى خريطتها كل شهر لمعرفة ما يفعله أصدقاؤهم.وأطلقت الشركة Layers في خريطتها في العام الماضي. وأردات توفير طريقة جديدة للمستخدمين للعثور على أشياء يفعلونها مع أصدقائهم.وتتيح ميزة Layers للمستخدمين إضافة بيانات من بعض شركاء المطورين المختارين من سناب شات مباشرة إلى خريطتهم حتى يتمكنوا من رؤية العالم في طريقة عرض معينة.وعقدت سناب شات في وقت سابق من هذا العام شراكة مع Ticketmaster لإطلاق طريقة جديدة للمستخدمين لاكتشاف الأحداث الترفيهية المباشرة داخل خريطتها.ونتيجة لذلك يعرض التطبيق الآن العروض القادمة المقترحة القابلة للتصفح عبر التمرير بناءً على تفضيلاتك.وترى الشركة أن هذا يمثل تطبيق مواعدة أعيد تصوره يجمع المستخدمين بأحداث شيقة بدلاً من شركاء. ويمكن للمستخدمين أيضًا تصفح الأحداث القادمة في الأماكن القريبة من خلال Layer جديدة عبر خريطة سناب شات.وكانت شراكة الشركة مع Ticketmaster هي المرة الأولى التي تدمج فيها شريكًا في خريطتها من خلال ميزة Layers. ويمثل تعاونها مع The Infatuation شريكها الثاني في Layers.سناب شات تطلق إعلانات السفر الديناميكيةمع عودة السفر مرة أخرى في العديد من المناطق، تتطلع سناب شات لمساعدة معلني الرحلات في الوصول إلى جمهورها أوسع من خلال إعلانات السفر الديناميكية الجديدة.وتتطابق إعلانات السفر الديناميكية مع عروض قائمة منتجات النشاط التجاري. وتهدف إلى تقديم وجهات السفر ذات الصلة بكل مستخدم، بناءً على الأماكن التي زاروها والمنتجات التي شاهدوها من قبل.وتستخدم الإعلانات خاصية التتبع بالبكسل لمطابقة سلوكيات المستخدم، جنبًا إلى جنب مع البيانات الداخلية لسناب شات وتتبع النشاط.ومع بيانات الزائرين حول 49 مليون مكان فريد مدرج في خريطتها، فإن سناب شات قادرة أيضًا على تقديم حملة متطورة وذات صلة محليًا لخدمة الفنادق وشركات الطيران والوجهات والجولات بناءً على الشعبية.وتتضمن عملية إنشاء الإعلانات المحدثة أيضًا إعداد قائمة محسنة للعلامات التجارية الخاصة بالسفر. إلى جانب سمات خلاصة المنتج الإضافية الخاصة بأنشطة السفر.ويوفر ذلك المزيد من خيارات التخصيص. كما يتيح فرص الاستهداف المتقدمة لضمان عرض الإعلانات الأكثر صلة لكل مستخدم.وقالت المنصة إن إعلانات السفر الديناميكية قد قدمت نتائج محسّنة لشركة الاتحاد للطيران في الاختبار التجريبي. وكان الاختبار التجريبي قيد التنفيذ على مدار الأشهر الستة الماضية.وتمكنت شركة الاتحاد للطيران من خفض تكلفة البحث عن رحلة الطيران بمعدل 4 أضعاف باستخدام إعلانات السفر الديناميكية.بالإضافة إلى ذلك شهدت الشركة زيادة بنسبة 307? في عائد النفقات الإعلانية. كما شهدت انخفاضًا بنسبة 76? في تكلفة الشراء، مقارنةً بحملاتها غير الديناميكية. وتتوفر إعلانات السفر الديناميكية في جميع المناطق، وتوفر فرصًا جديدة لعلامات السفر التجارية.