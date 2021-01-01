تسريب Motorola Moto G42 في صورة جديدة إلى جانب المواصفات التفصيلية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حصلنا على مزيد من المعلومات حول هاتف Moto G42 المرتقب بفضل قائمة Geekbench التي كشفت أنه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 680.
والآن، شارك الأشخاص في GizPaw قائمة المواصفات التفصيلية الكاملة للجهاز مع صورة رسمية جديدة تكشف عن لونه الأزرق الجديدة.
يقال إن Moto G42 سيأتي بشاشة OLED بحجم 6.4 بوصة ودقة FHD+ وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل. سيحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب عدسة فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!