تسريب Motorola Moto G42 في صورة جديدة إلى جانب المواصفات التفصيلية



Motorola Moto G42 Motorola Moto G42

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حصلنا على مزيد من المعلومات حول هاتف Moto G42 المرتقب بفضل قائمة Geekbench التي كشفت أنه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 680.



والآن، شارك الأشخاص في GizPaw قائمة المواصفات التفصيلية الكاملة للجهاز مع صورة رسمية جديدة تكشف عن لونه الأزرق الجديدة.



يقال إن Moto G42 سيأتي بشاشة OLED بحجم 6.4 بوصة ودقة FHD+ وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل. سيحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب عدسة فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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سيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 680 وسيضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 128 جيجابايت.سيتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 12 مع واجهة MyUX من موتورولا، ومن الداخل سيضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 18 واط.سيحصل الهاتف أيضًا على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب والذي يتضاعف كزر الطاقة. يوجد أيضًا مقبس صوت مقاس 3.5 ملم بالهاتف.