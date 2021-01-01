اعتماد هاتفي Mix Fold 2 و Mix Fold 2 ضمن قاعدة بيانات 3C



شاومي شاومي

تم اعتماد اثنين من هواتف شاومي القادمة من قبل وكالة 3C الصينية؛ وهم Xiaomi 12S (2206123SC) و Xiaomi Mix Fold 2 (22061218C).



تُظهر القوائم أن كلا الجهازين يأتيان بدعم الشحن السريع بقوة 67 واط ويتم سردهما بنفس البطارية التي تحمل الاسم الرمزي MDY-12-EF. بالنظر إلى القوائم الجديدة، يمكننا أن نتوقع إطلاق كلا الهاتفين في الصين قريبًا.



من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 12S مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الجديد، إلى جانب شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

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ومن المحتمل أن ينضم إليه إصدار 12S Pro والذي سيكون متاحًا في كل من إصدارات شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 و Dimensity 9000.يشاع أنه سيتم إطلاق Mix Fold 2 مع شاشة LTPO قابلة للطي بحجم 8.1 بوصة وكاميرا تحت الشاشة ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1. من المتوقع أيضًا أن يوفر الجهاز القابل للطي بطارية أكبر ودعمًا للقلم.