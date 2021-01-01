اعتماد هاتفي Mix Fold 2 و Mix Fold 2 ضمن قاعدة بيانات 3C

تم اعتماد اثنين من هواتف شاومي القادمة من قبل وكالة 3C الصينية؛ وهم Xiaomi 12S (2206123SC) و Xiaomi Mix Fold 2 (22061218C).
تُظهر القوائم أن كلا الجهازين يأتيان بدعم الشحن السريع بقوة 67 واط ويتم سردهما بنفس البطارية التي تحمل الاسم الرمزي MDY-12-EF. بالنظر إلى القوائم الجديدة، يمكننا أن نتوقع إطلاق كلا الهاتفين في الصين قريبًا.
من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 12S مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الجديد، إلى جانب شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.
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