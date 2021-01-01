التحديث الجديد iPadOS 16 سيحسن من تجربة تعدد المهام



iPadOS 16 iPadOS 16

سوف تعقد شركة أبل حدث WWDC في 6 يونيو، وكالعادة، نتوقع تحديثات لأنظمة التشغيل لجميع منتجات أبل الرئيسية.



ووفقًا لمارك غورمان من بلومبيرج، فإن أحد التغييرات الجديدة الكبيرة لنظام iPadOS هذا العام هو إعادة تصميم واجهة متعددة المهام تعرض تطبيقات مفتوحة في الخلفية.



وعلاوةً على ذلك، ستحصل أجهزة آيباد على خيارات جديدة لتغيير حجم نوافذ التطبيقات وطرق إضافية للتعامل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد.

قد يعجبك أيضا...

يمكن للإصدار الحالي من iPadOS 15 القيام بمهام متعددة منقسمة حيث يكون لديك تطبيقان في نفس الوقت ويمكنك أيضًا الحصول على تطبيق آخر في عرض Slide Over والذي يمكن أن يتحرك على الجانب.يهدف تحديث iPadOS 16 الجديدة إلى جعل جهاز آيباد بديل حقيقي للحاسب المحمول، فتشكل مبيعات آيباد 9? من مبيعات أبل السنوية وقد شهدت زيادة كبيرة في عدد المستخدمين خلال العامين الماضيين.