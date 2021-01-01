التحديث الجديد iPadOS 16 سيحسن من تجربة تعدد المهام

سوف تعقد شركة أبل حدث WWDC في 6 يونيو، وكالعادة، نتوقع تحديثات لأنظمة التشغيل لجميع منتجات أبل الرئيسية.
ووفقًا لمارك غورمان من بلومبيرج، فإن أحد التغييرات الجديدة الكبيرة لنظام iPadOS هذا العام هو إعادة تصميم واجهة متعددة المهام تعرض تطبيقات مفتوحة في الخلفية.
وعلاوةً على ذلك، ستحصل أجهزة آيباد على خيارات جديدة لتغيير حجم نوافذ التطبيقات وطرق إضافية للتعامل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد.
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