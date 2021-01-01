تشتري ناسا خمس رحلات للمركبة الفضائية "دراغون"

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صورة الخبر: ناسا
ناسا

أعلن موقع SpaceNews المختص بشؤون الفضاء، أن ناسا اشترت من شركة سبيس إكس خمس رحلات للمركبة الفضائية Crew Dragon لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويشير الموقع، إلى أن هذه العملية تعطي لشركة بوينغ الفرصة للعمل بهدوء وعدم الإسراع في إعداد المركبة ستارلاينر الفضائية، التي من المنتظر أن تقوم بأول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية العام الحالي. كما أن هذا يوفر الوقت اللازم لتكييفها مع صاروخ النقل فالكون الجديد.

ويضيف الموقع، لقد سبق واشترت ناسا في فبراير الماضي ثلاث رحلات للمركبة Crew Dragon بمبلغ 776 مليون دولار.

ووفقا للموقع تسمح هذه العقود باستخدام مركبات Crew Dragon وستارلاينر حتى عام 2030. مشيرا إلى أن جميع الشركاء بمشروع المحطة الفضائية الدولية باستثناء روسيا وافقوا على تمديد مدة تشغيلها إلى عام 2030.

المصدر: روسيا اليوم

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