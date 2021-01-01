هاتف بقلم ذكي يعيد TCL للمنافسة في سوق أجهزة أندرويد

كشفت TCL عن مواصفات هاتفها الجديد الذي جهّز بقلم ذكي وتقنيات متطورة تجعله منافسا قويا في سوق هواتف أندرويد الحديثة.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (169.6/76.5/9) ملم، وزنه 213 غ.
وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا، كما حصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات عن بعد كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!