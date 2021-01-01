ستجّهز روسيا مدارسها بحواسب مزودة ببرمجيات مطورة محليا

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية أن طلاب المدارس في البلاد سيحصلون على حواسب لوحية مجهزة ببرمجيات مطورة محليا.
وحول الموضوع قال وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، ماكسوت شادايف: "طلاب المدارس في روسيا سيحصلون على حواسب لوحية تعمل بأنظمة Aurora المطورة محليا".
ونقلت القناة الرسمية التابعة للوزارة عن شادايف قوله "نحن نفهم أن الخطوة الثانية بعد تجهيز المدارس الروسية بشبكات Wi-Fi هي تزويد المدارس بالحواسب اللوحية، ونحن نناقش هذا الأمر مع الشركات الروسية، ونناقش الإطار الزمني لظهور هذه الأجهزة التي ستكون مجهزة بأنظمة Aurora أو بنظامي تشغيل".
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