سيارة كهربائية مذهلة رباعية الدفع..على غرار «المتحولون»..

كشف فريق من المطورين عن سيارة كهربائية مصممة للطرق الوعرة من تصميم Connery Xu، أطلق عليها اسم The Huntress، وهي تشبه إلى حد بعيد شخصيات سلسلة الأفلام الأمريكية الشهيرة المتحولون أو Transformers.
وتتميز السيارة المذهلة، ذات المقعدين بنظام تعليق مستقل، والذي يسمح لكل عجلة بالتحرك بشكل مستقل استجابة للظروف المختلفة، بينما نصف جسم السيارة قادر أيضًا على الالتواء على الطرق الوعرة وفقًا لظروف مختلفة، مثل التضاريس غير المستوية والطرق الوعرة.
وتأتي مقدمة السيارة بمجموعة غير عادية من المصابيح الأمامية التي يمكن أن تدور أفقيًا، وفقًا لرسومات المطورين، فعندما تدور الأضواء، فإنها تكشف عن مجموعة أخرى من المصابيح الأمامية، مما يوفر للسائقين رؤية أفضل في الظروف المظلمة أو الضبابية، هذا وفي الوقت نفسه، يتم وضع المحرك الكهربائي في الجزء الخلفي من السيارة، مع وضع الإطارات الاحتياطية أيضًا بين العجلتين الخلفيتين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!