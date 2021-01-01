سيارة كهربائية مذهلة رباعية الدفع..على غرار «المتحولون»..



سيارة كهربائية سيارة كهربائية

كشف فريق من المطورين عن سيارة كهربائية مصممة للطرق الوعرة من تصميم Connery Xu، أطلق عليها اسم The Huntress، وهي تشبه إلى حد بعيد شخصيات سلسلة الأفلام الأمريكية الشهيرة المتحولون أو Transformers.



وتتميز السيارة المذهلة، ذات المقعدين بنظام تعليق مستقل، والذي يسمح لكل عجلة بالتحرك بشكل مستقل استجابة للظروف المختلفة، بينما نصف جسم السيارة قادر أيضًا على الالتواء على الطرق الوعرة وفقًا لظروف مختلفة، مثل التضاريس غير المستوية والطرق الوعرة.



وتأتي مقدمة السيارة بمجموعة غير عادية من المصابيح الأمامية التي يمكن أن تدور أفقيًا، وفقًا لرسومات المطورين، فعندما تدور الأضواء، فإنها تكشف عن مجموعة أخرى من المصابيح الأمامية، مما يوفر للسائقين رؤية أفضل في الظروف المظلمة أو الضبابية، هذا وفي الوقت نفسه، يتم وضع المحرك الكهربائي في الجزء الخلفي من السيارة، مع وضع الإطارات الاحتياطية أيضًا بين العجلتين الخلفيتين.

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أقرأ أيضا.. الكشف عن سيارة كهربائية بالكامل «مجنحة»ولسوء الحظ، لا تزال السيارة مفهومًا حاليًا، ولا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان يمكن أن تصبح حقيقة واقعة، ومع ذلك، فإن السيارة تقدم لمحة مثيرة للاهتمام عما يمكن أن يبدو عليه مستقبل القيادة على الطرق الوعرة.ولم تكن The Huntress أول سيارة اختبارية تصدرت عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، اقترب مفهوم "سيارة المشي" من هيونداي خطوة أقرب إلى الواقع بعد أن كشفت الشركة المصنعة للسيارة عن مركز تطوير جديد بقيمة 20 مليون دولار (16 مليون جنيه إسترليني) لتسريع وصولها.