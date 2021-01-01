أطلق الساعة 12.32 اليوم صاروخ " دونباس" الروسي بشاحنة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلق الساعة 12.32 اليوم صاروخ "سويوز – 2.1 آ" (دونباس) بشاحنة "بروغريس إم إس -20" الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار "بايكونور" الفضائي.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية التي قالت إن الشاحنة ستلتحم بقطاع "زفيزدا" الروسي في المحطة الفضائية الساعة 16.02 يوم 3 يونيو بتوقيت موسكو.

وقد حُفر على المرحلة الثانية للصاروخ اسمه "دونباس". أما رأس الصاروخ فحُفر عليه عَلما جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

ويجب أن تُوصل الشاحنة الى المحطة 2500 كلغ من الحمولة، بما فيها 599 كلغ من الوقود و420 لترا من الماء و40 كلغ من النيتروجين المضغوط وكذلك 1458 كلغ من الأجهزة والمواد المختلفة.

وتنقل الشاحنة أيضا الطابعة ثلاثية الأبعاد وجيتارا صغيرا وأوتارا للكمان.

المصدر: روسيا اليوم

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