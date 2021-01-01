أطلق الساعة 12.32 اليوم صاروخ " دونباس" الروسي بشاحنة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية

أطلق الساعة 12.32 اليوم صاروخ "سويوز – 2.1 آ" (دونباس) بشاحنة "بروغريس إم إس -20" الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار "بايكونور" الفضائي.
أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية التي قالت إن الشاحنة ستلتحم بقطاع "زفيزدا" الروسي في المحطة الفضائية الساعة 16.02 يوم 3 يونيو بتوقيت موسكو.
وقد حُفر على المرحلة الثانية للصاروخ اسمه "دونباس". أما رأس الصاروخ فحُفر عليه عَلما جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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