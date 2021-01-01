أرخص سيارة بيجو جديدة في مصر خلال 2022..بيجو 301..



بيجو بيجو

يعتبر موديل 2022 من سيارة بيجو 301 المتاحة في السوق المحلي أحد أكثر أهم السيارات التي يقدمها الوكيل المحلي للشركة الفرنسية، وذلك لأنها تعتبر أرخص سيارة جديدة من بيجو متاحة في مصر، وذلك بالرغم من زيادات الأسعار التي أصبحت الشيمة المعتادة لسوق السيارات المصري في الآونة الأخيرة.



ويتم تقديم هذه السيارة محليا بفئتين يحلا نفس المحرك، وهو محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 116 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية فقط، كما يبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.

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أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع هذا الموديل فهي كالتالي:فئة أولى Active:- وسادة هوائية للراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- عجلة قيادة متحركة في اتجاهين.- زجاج كهربائي أمامي.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- بلوتوث ومنفذ يو اس بي (USB).- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- ريموت لغلق وفتح الأبواب والصندوق الخلفي للسيارة.- مصابيح ضبابية أمامية.فئة ثانية Alure:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح LED أمامية.- مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي كهربائيا.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- مسند يد أمامي.أما بالنسبة للأسعار الرسمية من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي:- فئة أولى Active بسعر رسمي 300 ألف جنيه.- فئة ثانية Allure بسعر رسمي 330 ألف جنيه.