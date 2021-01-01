مواصفات و سعر سيات تاراكو موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة



سيات تاراكو موديل 2022 سيات تاراكو موديل 2022

تم تقديم السيارة سيات تاراكو موديل 2022 فى السوق المحلي التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV والتي تتمتع بمحرك مزود سعة 1400 سي سي فئة TSI ينتج قوة 150 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك فئة DSG مكون من 6 سرعات.



هذا المحرك يمكن السيارة سيات تاراكو من الإنطلاق من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في 9.4 ثوان، وتصل سرعتها القصوى 199 كلم في الساعة.



تاراكو 2022 تتمتع بالعديد من وسائل الأمان منها: 6 وسادات هوائية، ومثبّت السرعة، ومساعد الكبح (BA)، ونظام مانع الانغلاق (ABS)، وموزّع الكبح عند الطوارئ (EBD)،ونظام مانع الانزلاق (DTC) ، بخلاف نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC)، وترس تفاضلي إلكتروني (XDS).

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أسعار السيارات الجديدة… سعر سيات تاراكو 2022تاراكو اكسلانس بسعر 899 ألف جنيه بدلًا من 830 ألف جنيه بزيادة 69 ألف جنيه.تاراكو FR بسعر 935 ألف جنيه بدلًا من 845 ألف جنيه بزيادة 90 ألف جنيه.