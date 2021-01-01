تعرف على تفاصيل مزاد جمارك سيارات الاسكندرية والسلوم والدخيلة

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، عن تنظيم جلسة مزاد علنى يوم 13 يونيو لبيع مصادرات ومهمل جمارك سيارات الاسكندرية والسلوم والدخيلة.
وللاشتراك في المزاد يرجى شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، كما يتم خصم ثمن التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد والمعاينة للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدقي ( 7 ش – الدكتور محمد حامد) نظير مبلغ 400 جنيه لا يسترد.ماركات السيارات
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