تعرف على تفاصيل مزاد جمارك سيارات الاسكندرية والسلوم والدخيلة

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مزاد جمارك سيارات الاسكندرية

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، عن تنظيم جلسة مزاد علنى يوم 13 يونيو لبيع مصادرات ومهمل جمارك سيارات الاسكندرية والسلوم والدخيلة.

وللاشتراك في المزاد يرجى شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، كما يتم خصم ثمن التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد والمعاينة للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدقي ( 7 ش – الدكتور محمد حامد) نظير مبلغ 400 جنيه لا يسترد.ماركات السيارات

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده .

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد .

ومن المقرر طرح سيارات ماركات ( مرسيدس – تويوتا – إيفيكو- سوزوكى – هوندا – BMW – ياماها – كاديلاك – لادا – GMC – ستروين – داف – بورش – هيواندى – ميسوبيشى – Tempo traveller- بيجو – أوبل ).

المصدر: Nile Motors

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