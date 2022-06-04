سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022



اسعار الذهب اسعار الذهب



سعر الذهب اليوم الجديد في مصر، السبت 4-6-2022، يعود للارتفاع الطفيف بعد موجة من الانخفاضات ضربت سوق الذهب في مصر خلال منتصف الشهر المنصرم واستمرت مع بدايات شهر يونيو الجاري، بعدما كان مرتفعا بقوة بداية مايو المنقضى 2022.



أسعار الذهب في مصر وأمريكا والدول العربية السبت 4-6-2022

سعر الذهب اليوم في مصر



سعر الذهب عيار 24 يسجل 1165 جنيها

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