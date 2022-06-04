سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022

اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم الجديد في مصر، السبت 4-6-2022، يعود للارتفاع الطفيف بعد موجة من الانخفاضات ضربت سوق الذهب في مصر خلال منتصف الشهر المنصرم واستمرت مع بدايات شهر يونيو الجاري، بعدما كان مرتفعا بقوة بداية مايو المنقضى 2022.
أسعار الذهب في مصر وأمريكا والدول العربية السبت 4-6-2022
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 1165 جنيها
سعر الذهب عيار 21 يسجل 1000جنيها
سعر الذهب عيار 18 نحو 865 جنيها
سعر الجنيه الذهب سجل 8000جنيها
سعر الذهب في أمريكا السبت 4-6-2022 (انخفاض)
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.53
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.09
سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 44.65
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.72
الأوقية- 1،851.50
سعر الذهب في أمريكا الأحد 29-5-2022 شهد ثباتا سعريا
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 59.60
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 52.15
سعر الذهب في أمريكا عيار 18-- 44.70
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.77
الأوقية- 1،853.75- ارتفاع طفيف- سعر السبت للأوقية (28-5-2022)- (1،852.55)
أسعار الذهب في الدول العربية السبت 4-6-2022
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 24 يسجل 223.41
سعر الذهب عيار 21 يسجل 195.48
سعر الذهب عيار 18 يسجل 167.56
سعر الذهب في تونس
سعر الذهب عيار 24 يسجل 179.96
سعر الذهب عيار 21 يسجل 157.46
سعر الذهب عيار 18 نحو 134.97
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب عيار 24 يسجل 281.73
سعر الذهب عيار 21 يسجل 191.39
سعر الذهب عيار 18 يسجل 164.05
سعر الذهب في الأردن
سعر الذهب عيار 24 يسجل 42.31
سعر الذهب عيار 21 يسجل 37.03
سعر الذهب عيار 18 يسجل 31.74
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب عيار 24 يسجل 18.25
سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.97
سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.69
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 216.89
سعر الذهب عيار 21 يسجل 189.78
سعر الذهب عيار 18 يسجل 162.67
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