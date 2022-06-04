استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت 4 يونيو في سوق العبور

اسعار الأسماك
شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت 4 يونية 2022 .
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الأسماك حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.
وتراوح كيلو السمك البلطي 1 ما بين 37 إلى 44 جنيها
وسمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 25 إلى 35 جنيها
ويتراوح البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا
وفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 150 جنيها
وقشر بياض من 70 إلى 130 جنيهًا للكيلو
وسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا
فيما بلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا
وتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا.
وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا
وسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها
والجمبري نمرة 1 من 300 إلى 350 جنيهًا
والجمبري نمرة 2 من 200 إلى 250 جنيهًا
والجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا
وسعر سمك البرانيس الاسكندراني من 60 إلى 75 جنيهًا للكيلو
أما القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا
وسعر المكرونة السويسي من 50 الى 66 جنيهًا،
وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 60 إلى 76 جنيهًا
وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و 130 جنيها
وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها
وتراوح سعر سمك موسى من 90 الى 150 جنيهًا
وتراوح سعر اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا
ومن جانبه، قال بكرى أبوالحسن شيخ الصيادين بالسويس أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية يرجع إلى زيادة الطلب على الأسماك مع انخفاض المعروض بالاسواق.
وأوضح شيخ الصيادين بالسويس أن انخفاض الإنتاجية يرجع لانتهاء موسم الصيد أو ما تسمى بفترة الغلق والتي تستهدف الحفاظ على تفريخ الأسماك ووضع بيضها لتنمو وتتكاثر للموسم الجديد والذي يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل.
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