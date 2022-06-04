استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت 4 يونيو في سوق العبور



اسعار الأسماك اسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت 4 يونية 2022 .



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الأسماك حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وتراوح كيلو السمك البلطي 1 ما بين 37 إلى 44 جنيها

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وسمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 25 إلى 35 جنيهاويتراوح البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًاوفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 150 جنيهاوقشر بياض من 70 إلى 130 جنيهًا للكيلووسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًافيما بلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًاوتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا.وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًاوسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيهاوالجمبري نمرة 1 من 300 إلى 350 جنيهًاوالجمبري نمرة 2 من 200 إلى 250 جنيهًاوالجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًاوسعر سمك البرانيس الاسكندراني من 60 إلى 75 جنيهًا للكيلوأما القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًاوسعر المكرونة السويسي من 50 الى 66 جنيهًا،وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 60 إلى 76 جنيهًاوسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًاوتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و 130 جنيهاوسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهاوتراوح سعر سمك موسى من 90 الى 150 جنيهًاوتراوح سعر اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًاومن جانبه، قال بكرى أبوالحسن شيخ الصيادين بالسويس أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية يرجع إلى زيادة الطلب على الأسماك مع انخفاض المعروض بالاسواق.وأوضح شيخ الصيادين بالسويس أن انخفاض الإنتاجية يرجع لانتهاء موسم الصيد أو ما تسمى بفترة الغلق والتي تستهدف الحفاظ على تفريخ الأسماك ووضع بيضها لتنمو وتتكاثر للموسم الجديد والذي يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل.