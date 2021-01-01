

هل «ارتعاش العين» مرتبط بالقلق .. وما هو أسبابه هل «ارتعاش العين» مرتبط بالقلق .. وما هو أسبابه

ارتعاش العين هو أحد تلك المضايقات الصغيرة الشائعة التي يمكن أن تبدأ على ما يبدو بالحدوث من العدم وتدفعك ببطء إلى الجنون، يُعرف أيضًا باسم تشنج الجفن أو عضلة العين ، وعادة ما يؤثر ارتعاش العين على الجفن السفلي (على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الجفن العلوي) للعين الواحدة.



في كثير من الأحيان ، تكون التشنجات المصاحبة للوخز قصيرة العمر ، ولكن ليس من غير المألوف أن تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى لفترة أطول، يمكن أن تتراوح قوة النشل من خفيفة وغير ملحوظة تقريبًا إلى قوية بما يكفي لإغلاق العين تمامًا.



إذا استمرت رعشة عينك ، يجب عليك تحديد موعد مع طبيب العيون ، وخلال هذه الفترة يمكن تحديد سبب الارتعاش وتقييم خيارات العلاج.

قد يعجبك أيضا...

فيما يلي تسعة أسباب لـ ارتعاش العين:1- جفاف العينجفاف العين هو حالة شائعة للغاية ناتجة عن نقص الرطوبة في العين، يوفر التدفق الطبيعي للدموع التزليق اللازم لتعزيز راحة العين، يمكن أن يؤدي التبخر المفرط للدموع أو عدم كفاية تدفق الدموع إلى جفاف العين وما يرتبط بها من تهيج.قد يسبب جفاف العين احمرارًا أو حرقًا أو شعورًا بالحكة يمكن تخفيفه غالبًا بقطرات العين، قد يتطلب جفاف العين المزمن علاجًا إضافيًا.2- الإجهاديأتي الإجهاد بجميع الأشكال والأحجام ، وهو أمر نتعامل معه يوميًا، على الرغم من أن التوتر يميل إلى أن يكون مشكلة عقلية أو عاطفية ، إلا أنه يمكن أن يكون له مظاهر جسدية ؛ أحد هذه المظاهر هو ارتعاش العين.3- قلة النوميمكن أن يسبب التعب والإرهاق الناتج عن قلة النوم مجموعة متنوعة من المشاكل ، بما في ذلك ارتعاش العين، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية ، يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 64 عامًا إلى ست ساعات من النوم على الأقل كل ليلة (على الرغم من أنه يوصى باستخدام سبع إلى تسع ساعات).بالإضافة إلى كونه سببًا مباشرًا لارتعاش العين ، يمكن أن يؤدي التوتر أيضًا إلى الأرق ، والذي بدوره يمكن أن يسبب نفضات أكثر أو مزمنة.4- الكحوليعتقد الكثيرون أن الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يكون سببًا لارتعاش العين، يمكن ربط هذا بالطبيعة المرخية للكحول بالإضافة إلى حقيقة أن الإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يسبب الجفاف.5- الكافيينيعتقد العديد من الخبراء أن الكافيين يمكن أن يكون سببًا لارتعاش العين، في حين يشير هؤلاء الخبراء إلى الخصائص المرخية للكحول ، فإن منشطات الكافيين هي التي يعتقد أنها مرتبطة بتشنج الجفن.6- التهيجيمكن أن يؤدي التهيج البسيط الذي يؤثر على سطح القرنية أو الجفن الداخلي إلى ارتعاش، قد يؤدي فرك العينين إلى تفاقم هذا التهيج، يمكن أن تتسبب المصادر الخارجية للتهيج مثل الأضواء الساطعة أو تلوث الهواء أيضًا في ارتعاش العين.7- إجهاد العينإلى جانب الإجهاد والتعب ، يعد إجهاد العين أحد أكثر أسباب ارتعاش العين شيوعًا، هناك عدد من الأسباب المختلفة لإجهاد العين ، بما في ذلك فقدان البصر، قد يكون الإجهاد في القراءة أو الرؤية بوضوح مؤشرًا على أنك بحاجة إلى نظارات أو عدسات لاصقة أو جراحة لتصحيح الرؤية، قد يكون تحسين الرؤية كافيًا لمكافحة الارتعاش المزمن الناجم عن إجهاد العين.يعد الاستخدام المفرط للكمبيوتر أو الهاتف الذكي سببًا أكثر حداثة لإجهاد العين، الإجهاد الناجم عن التحديق في شاشات الكمبيوتر طوال اليوم يمكن أن يجهد عينيك لدرجة الارتعاش.8- بينكيبينكي (وتسمى أيضًا التهاب الملتحمة) هي حالة مزعجة وقبيحة للعين تم ربطها بالارتعاش، يمكن أن تكون Pinkeye غير معدية أو معدية (الأخيرة شديدة العدوى).تميل أسباب الإصابة بالعدوى إلى أن تكون متجذرة في البكتيريا أو الفيروسات ، بينما تميل أسباب الوردي غير المعدية إلى أن تكون لها أسباب متجذرة في أشياء أكثر حميدة مثل التهيج الكيميائي أو الحساسية أو الصدمات.تعني الطبيعة شديدة العدوى للعدوى الوردي أن عليك تجنب الاتصال بالآخرين حتى لا تنتشر، (إذا كنت تعاني من الوردي العين ، فمن المحتمل أن يكون أي ارتعاش مرتبط بالعين ثانويًا لمخاوفك).9- اضطرابات الجهاز العصبيفي حالات نادرة ، يمكن أن يكون ارتعاش العين المزمن علامة على اضطراب خطير في الجهاز العصبي، شلل بيل ، باركنسون ، توريت وخلل التوتر هي أربعة اضطرابات خطيرة في الجهاز العصبي مرتبطة بارتعاش العين.إذا كنت تعاني من ارتعاش مزمن بالعين مع عدم وجود مخاوف واضحة أخرى تتعلق بالعين ، فتحدث إلى طبيب أو طبيب عيون في أقرب وقت ممكن.كلمات دالةارتعاش العينإجهاد العينأسباب لارتعاش العينالقلق