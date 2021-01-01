5 نصائح للعروس السمراء لمكياج مثالى فى ليلة العمر



مكياج مكياج

البشرة الداكنة أو البشرة السمراء ككل بشرة أخرى تحتاج نوع خاص من الاهتمام والعناية، ولا سيما قبل حفل الزفاف فحفل الزفاف هو يوم مهم بالعمر ولن يتكرر، لذا هناك نصائح لابد من تطبيقها في مكياج زفاف ليلة العمر للحصول على مكياج مثالي يبرز جمالها الساحر، وفقًا لما أشارت إليها خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سارة زيادة:



الترطيب:

الترطيب الجيد أساسي في كل مكياج صحيح، ولكن بالنسبة للسمراوات، يفضل أن يكون المرطب خالي من الزيوت ويحتوي على مواد طبيعية تجعل البشرة هادئة وغير لامعة أو دهنية، وتأتي مرحلة الترطيب بعد ما يتم تنظيف البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.





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كريم الأساس:الكثير من الفتيات أصحاب البشرة السمراء يميلوا إلى تفتيح لون البشرة في ليلة الزفاف هذا قد يتسبب في حدوث خطأ والمظهر غير اللائق لذا يجب على أصحاب البشرة السمراء أن يقوموا بوضع كريم الأساس بدرجة مناسبة لنفس لون البشرة أو الأفضل وضع درجة أغمق من اللون الطبيعي للبشرة، لكي يساعد على تغطية الصبغات المتواجدة بالشرة أو بقع بقايا حب الشباب وغيرها من العيوب لذا يفضل أن يكون اللون أغمق ولكن يمكن وضع درجة أفتح من بودرة التثبيت.رسم العين:يفضل أن يكون هناك اهتمام برسم العين ولكن برسمة مناسبة لشكل العين والحرص الشديد على أن يكون هناك تناسق في اختيار الألوان، ويفضل أن يكون هناك ظلال بالأسود ولكن يفضل أن يكون هناك تدريج بالألوان الفاتحة التي تتناسب مع طبيعة الميك أب.الميك أب المط:يفضل أيضًا أن يكون هناك حرص شديد عند اختيار درجات الألوان والبعد عن الألوان اللامعة ولكن يفضل أن يتم اختيار ألوان مط " مطفي "، وفي حالة استخدام الروج يفضل أن يكون درجات البني ودرجات الأحمر الهادئة أو النبيذي ولكن غير مقبول استخدم الروج الموف أو البنفسجي والوردي.البعد عن التريند:يفضل أن يتم استخدام الألوان المناسبة للبشرة وطبيعة لونها وشكل الوجه بغض النظر عن اتجاهات الموضة أو "التريند" فغير مقبول أن نقوم باستخدام ألوان معينة، لأنها موضة فمن الممكن أن تكون الموضة غير لائقة لشخص وتتماشى مع شخص آخر.