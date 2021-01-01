فيديو .. مواطن مصري يتعرض للاضطهاد في الكويت



مواطن مصري يتعرض للاضطهاد مواطن مصري يتعرض للاضطهاد



استغاث مواطن مصري يعمل بدولة الكويت من معاناته من اضطهاد الشركة التي يعمل بها، ومنعه من السفر إلى مصر لظروف طارئة تتعلق بأسرته.



وقال المواطن المصري، الذي يعمل في شركة أمن بدولة الكويت، إنه يواجه ظروفا أسرية تتعلق بعائلته في مصر، وتتطلب عودته منذ 4 أشهر ماضية، لكن الشركة التي يعمل بها تتعنت معه وتمنعه من السفر والحصول على إجازة.



وأضاف المواطن في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يعمل في دولة الكويت منذ 3 سنوات بدون إجازة، موضحا أن والدته تتلقى العلاج داخل معهد الأورام، وقدم للشركة تقارير طبية بذلك على مدار الـ 4 أشهر الماضية للحصول على إجازة للنزول إلى مصر، ورغم ذلك فإن الشركة رفضت منحه الإجازة.

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وتابع المواطن المصري بأن الشركة رفضت منحه إجازة رغم حالة والدته الصحية، موضحا أنها تمنح إجازات لزملائه الآخرين.وأشار إلى أن الشركة طلبت منه تقديم استقالته، لكنها تماطله في إعطائه مستحقاته.حالة والدته الصحيةوناشد المواطن المصري أهل الكويت بمساعدته على العودة إلى مصر، قائلا: ساعدوني أرجع لوالدتي حتى لو رجعت نهائي.وبعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في دولة الكويت، وسط رفض ممارسات الشركة ضد العامل المصري، أعلن محامي كويتي تبنيه قضية المواطن المصري ودفاعه عنه، لإنصافه ضد الشركة وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه.وفي مقطع فيديو، أعلن المحامي الكويتي محمد حسن العجمي تطوعه للدفاع بدون مقابل عن العامل المصري، متابعا بأنه سيكون نصيرا له بدون أي أتعاب، مؤكدا أن الكويت بلد الإنسانية.وتواصل القاهرة 24 مع المحامي الكويتي، الذي أكد مخاطبة شركة الأمن عن طريق إدارة العمل بضرورة تسليم العامل مستحقاته وإنهاء إجراءات إقامته، لرغبة العامل بالسفر النهائي وتم تحديد موعدا يوم الأحد المقبل، لحضور ممثل الشركة أمام إدارة العمل لتنفيذ كتاب إدارة العمل.وأضاف المحامي الكويتي، أنه فور الانتهاء من الإجراءات وحصول العامل على كامل مستحقاته وإنهاء إجراءات سفره، سوف يتم التصريح بذلك.https://v16-web-newkey.tiktokcdn.com/1b44617fe313d664968ffef16209f05f/629ab25a/video/tos/alisg/tos-alisg-pve-0037c001/c6e867ab481242abb12e5853bfa102ff/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C0%7C0&br=804&bt=402&btag=80000&cs=0&ds=1&ft=lcLrKHQ2Myq8Z~-Nkwe2Nj5eyl7Gb&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OWZlaTU7NGVoO2RnOWZpZEBpanN2bWU6ZjZsZDMzODczNEA1X2ExMC9eNV8xXzFiLzAvYSM1bGNjcjQwY19gLS1kMS1zcw%3D%3D&l=20220603191443010192163032076CA5C1