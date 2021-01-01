الأسبوع المقبل .. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة



ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة



كشفت الدكتورة منار غانم المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الأسبوع المقبل لتصل إلي 37 درجة مئوية على القاهرة الكبري والوجه البحري.



ارتفاع درجة الحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي بقناة “الحدث اليوم”: يجب علي المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهرا وحتي الـ3 عصرا، مع تناول كميات وفيرة من المياه.





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قدوم فصل الصيفولفتت إلي أنه يتبقى علي استقبال فصل الصيف 20 يومًا، خلالها تتجه درجة الحرارة نحو الارتفاع.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، معتدل ليلا.ويكون هناك شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.كما يسود طقس غائم جزئى على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناءطقس القاهرةوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفا ليلاكما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية، نهارا لطيفا ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا معتدل ليلا.وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد حار على شمال الصعيد نهارًا، معتدل ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".