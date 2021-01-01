مترو الأنفاق تنفي تعطيل حركة المترو غدا السبت

نفي أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ما تم نشره بالسوشيال ميديا ( الفيس بوك - التيك توك ) بخصوص تهدئة حركة القطارات بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب و الحديث عن عدم إستخدام خطوط المترو للذهاب gأداء الإمتحانات الجامعية غدا السبت الموافق 4 يونيو 2022.
وأكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن الفيديو الذى تم نشره لسيدة داخل إحدى محطات المترو غاضبة أثناء حدوث عطل فنى مفاجئ هو فيديو سابق أثناء حدوث عطل تم إصلاحه على الفور بالخط الثانى ولم يستغرق 10 دقائق ، وتم التأكيد على أنه فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة خارجة عن إرادة الشركة يتم التنبيه على الركاب بشكل فورى من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات وتقديم الإعتذار وإفادتهم بأنه جارى العمل على إصلاح العطل.
و تهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!