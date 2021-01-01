الأهلي يدخل في مفاوضات جادة لضم نجم وفاق سطيف

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كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع نظيره وفاق سطيف، لضم أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.







وقال موقع “foot22” الجزائري، أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع أحمد قندوسي، لتدعيم وسط الملعب في الموسم المقبل.

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وأشار التقرير، إلى أن عبدالحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف، سوف يسافر إلى القاهرة الأسبوع المقبل من أجل التفاوض مع مسؤولي الأهلي حول صفقة أحمد قندوسي.ويعد قندوسي أحد أفضل اللاعبين في صفوف نادي وفاق سطيف الجزائري خلال الموسم الحالي.وشارك قندوسي صاحب الـ22 عامًا في 39 مباراة مع وفاق سطيف في مختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وصنع 6 أخرى.وكان النادي الأهلي خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.