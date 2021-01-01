تعرف على أعراض الالتهاب الرئوي لـ كورونا



الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوي



الالتهاب الرئوي لـ كورونا هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تعيث فسادا في الرئتين، إنها واحدة من الحالات الشديدة لهجوم كورونا والتي يمكن أن تكون قاتلة. يختلف الالتهاب الرئوي لـ كورونا عن الالتهاب الرئوي حيث أن الفيروس التاجي في الحالة الأولى يستولي على الرئتين في نفس الوقت على عكس الحالة الأخيرة حيث يمكن أن تكون العدوى إما إحدى الرئتين أو في كليهما.



في الالتهاب الرئوي لـ كورونا تمتلئ الرئتان بالسوائل ، مما يحد من قدرتها على امتصاص الأكسجين، وهذا يؤدي في الغالب إلى ضيق التنفس والسعال.



من المناسب فهم الأعراض المختلفة المرتبطة بالالتهاب الرئوي لـ كورونا للتأكد من تشخيصه مبكرًا وتلقي المريض المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

قد يعجبك أيضا...

كيف يختلف الالتهاب الرئوي لـ كورونا عن الالتهاب الرئوي؟"في الالتهاب الرئوي ، تمتلئ الرئتان بالسوائل وتلتهب ، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس، بالنسبة لبعض الأشخاص يمكن أن تصبح مشاكل التنفس شديدة بما يكفي لتتطلب العلاج في المستشفى بالأكسجين أو حتى جهاز التنفس الصناعي، يميل الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا إلى تترسخ في كلتا الرئتين، تمتلئ الأكياس الهوائية في الرئتين بالسوائل ، مما يحد من قدرتها على امتصاص الأكسجين ويسبب ضيقًا في التنفس والسعال وأعراضًا أخرى ، كما يقول الخبراء في John Hopkins Medicine.حذر خبراء صحة آخرون من أنه على عكس الالتهاب الرئوي العام ، ينتشر الالتهاب الرئوي COVID مثل حرائق الغابات ، ويستمر في الرئتين لفترة أطول ويسبب المزيد من الضرر.يقول الخبراء إن حقيقة بقائه في الرئتين لفترة أطول ، هو ما يمنح الفيروس مزيدًا من الوقت لإلحاق الضرر بالجسم.أعراض الالتهاب الرئوي لـ كوروناالأعراض المختلفة التي تظهر أثناء الالتهاب الرئوي COVID هي:السعال الجاف أو السعال مع بلغم كثيفصعوبة التنفسضربات قلب سريعةزيادة درجة حرارة الجسمالتعرقيرتجففقدان الشهيةألم صدرسعال الدمإعياءصداع الراسصفيريمكن أيضًا رؤية العديد من الأعراض الأخرى جنبًا إلى جنب مع هذه الأعراض اعتمادًا على المضاعفات الصحية الأخرى التي يعاني منها المريض.تختلف شدة الأعراض التي تظهر عند الأفراد من شخص لآخر، من الممكن أيضًا أن يعاني عدد قليل من المرضى من أكثر من عرض واحد.بعد COVID أو أثناء COVID ، إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه ، فمن الأفضل زيارة الطبيب وطلب المساعدة الطبية.من هو الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي COVID؟كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي COVID وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة.من المرجح أن يعاني أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من شدة COVID، وفقًا للدراسات ، فإن ما يقرب من 15 ? من حالات COVID تتحول إلى حالات خطيرة، يعد الالتهاب الرئوي COVID أحد النتائج الخطيرة لـ COVID. المدخنون ، أولئك الذين يعالجون من السرطان ، والذين يعانون من الإيدز وأولئك الذين يتناولون الأدوية التي تميل إلى الإضرار بجهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID الشديد.المصدر: