نصائح لتجنب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

يتعرض الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة إلي الإصابة بـ الأزمات القلبية والسكتات الدماغية مما يؤدي إلي وفاة البعض، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الصحية والغذائية الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها وتجنبها، لكي تقي نفسك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
قدم الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض النصائح الضرورية التي تحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
-الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لتجنب ارتفاع لزوجة الدم.
-الحصول على قسط كافي من النوم ليلآ بمعدل 6 ساعات متصلة بحد أدنى.
- تقليل السكر الأبيض والحلويات والأغذية المحفوظة والمعلبة قدر المستطاع.
- الحرص على تناول الأغذية المضادة لأكسدة الدم كالتفاح ، البلح ، السلطة الخضراء ، الجرجير ، الفجل وغيرها.
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