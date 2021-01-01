نصائح لتجنب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية



الأزمات القلبية الأزمات القلبية



يتعرض الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة إلي الإصابة بـ الأزمات القلبية والسكتات الدماغية مما يؤدي إلي وفاة البعض، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الصحية والغذائية الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها وتجنبها، لكي تقي نفسك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



قدم الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض النصائح الضرورية التي تحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

-الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لتجنب ارتفاع لزوجة الدم.



-الحصول على قسط كافي من النوم ليلآ بمعدل 6 ساعات متصلة بحد أدنى.

- تقليل السكر الأبيض والحلويات والأغذية المحفوظة والمعلبة قدر المستطاع.

- الحرص على تناول الأغذية المضادة لأكسدة الدم كالتفاح ، البلح ، السلطة الخضراء ، الجرجير ، الفجل وغيرها.

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- الحرص على متابعة ضغط الدم والسكر بإنتظام لمرضى ضغط الدم والسكر المرتفع بالتحديد مع عمل الفحوصات الدورية بإنتظام.- الحرص على الحصول على أدوية مضادة لتجلط الدم تحت إشراف طبي كامل في حالة إضطراب فحوصات السيولة ومعاملات التجلط لاسيما لدى مرضى القلب ، ضغط الدم المرتفع ، السكري.- الإقلاع عن التدخين.- الحرص على البعد عن الضغوط النفسية والعصبية قدر المستطاع.- المبادرة بسرعة إجراء الفحص الطبي الشامل في حال حدوث ألم بالصدر متكرر، نهجان أو ضيق بالتنفس، إضطراب أو تسارع بنبضات القلب، دوار أو عدم إتزان، إغماء لحظي أو فقدان للوعي، تشنج عصبي.-التوجه لطوارئ أقرب مستشفى في حال ظهور أي أعراض أو علامات للأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.