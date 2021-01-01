لعمل سلطة الكبدة البانية فى المنزل بمذاق مميز



سلطة الكبدة البانية سلطة الكبدة البانية



تعد سلطة الكبدة البانية من أكثر الأكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار ومذاقها مميز وشهى وفي نفس الوقت هى من الاكلات الصحية والشهية.



نقدم لكم طريقة عمل سلطة الكبدة البانية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سلطة الكبدة البانية

كبدة

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ثومملحفلفل أسودكمونكزبرة ناعمةليموندقيقبيضلبنبقسماطخسبصلطماطمباذنجان مقلى “ حسب الرغبة”خلسكرزيت زيتونطريقة عمل سلطة الكبدة البانيه*في الكبة قومي بفرم الثوم مع الكمون والملح والفلفل الأسود والخل ثم تبلي الكبدة بالخليط*فى وعاء اخر اخلطي اللبن مع البيض والملح والفلفل الأسود جيدا* ضعي الكبدة المتبلة في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن* وقطعي الكبدة البانية مع خضار السلطة وفى وعاء صغير اخلطي السكر مع الخل وزيت الزيتون وملح وفلفل جيدا واضيفيهم للسلطة