لتحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ تناول التوت الأزرق



التوت الأزرق التوت الأزرق

الغذاء هو وقود الدماغ، وحرصا على صحة الدماغ ، يقوم مجلس Highbush Blueberry في الولايات المتحدة (USHBC) بإلهام المستهلكين للحصول على مزيد من التعزيزات من اللون الأزرق في يونيو.



يعد تناول التوت الأزرق الطازج أو المجمد كل يوم ضمن نظام غذائي صحي شامل ونمط حياة خيارًا ذكيًا يمكن أن يضيف دعمًا لصحة الدماغ، كجزء من خطتها الوطنية لتعزيز فوائد التوت الأزرق ، تشارك USHBC مجموعة من الموارد الإعلامية والجذابة ، بما في ذلك وصفات عنبية التوت ومعلومات التغذية والبحوث الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، يطرح برنامج Blue Crew التابع لـ USHBC محتوى أصليًا لمحبي التوت الأزرق على مدار الشهر.



تضم هذه المجموعة من الخبراء الخارجيين الموثوق بهم أطباء وأخصائيي تغذية مسجلين ومتخصصين في اللياقة البدنية وخبراء في العافية ونمط الحياة يشاركون محتوى الوسائط الاجتماعية والوصفات المخصصة والمزيد كجزء من الحملة.

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يقدم شهر صحة الدماغ للمستهلكين فرصة للتوقف والتفكير في كيفية تأثير الأطعمة التي يتناولونها على القدرة على الحفاظ على التركيز والذاكرة، في حين أن العديد من العوامل تؤثر على الوظيفة الإدراكية ، فإن الأطعمة التي نتناولها يوميًا - بما في ذلك التوت الأزرق - تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على عقولنا حادة ، وهذا هو السبب في أن هذه فرصة مهمة موجهة نحو الصحة لصناعة التوت الأزرق ."شهر صحة الدماغ هو الوقت المثالي للتركيز على الدور المهم الذي يلعبه الطعام في الوظيفة الإدراكية"، قالت سفيرة بلو كرو كريستاماري كولمان ، طبيبة طب الأسرة ، ومؤلفة ، وخبيرة صحية حاصلة على شهادتين. "سواء أكان التوت الأزرق طازجًا أم مجمدًا ، فإنه يقدم وجبة بسيطة وحلًا للوجبات الخفيفة ، ويمكن أن يكون جزءًا من أنماط الأكل التي تدعم الإدراك الصحي.تعد الحملة الترويجية لشهر يونيو ، وهي الثانية من خمس "فترات طاقة" من USHBC ، جزءًا من Grab a Boost of Blue ، وهو موقع استراتيجي ودعوة إلى العمل مدعومة بأدوات جديدة وأبحاث المستهلكين.جدير بالذكر أن أظهر تحليل أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع أو تؤخر الخرف بنسبة 40?. أحد هذه التغييرات هو الوجبات الخفيفة الصحية التي يأكلها الأشخاص ، لذا يجب أن تشمل أفضلها نوعين من الأطعمة: التوت الأزرق والجوز.يزعم أخصائيو التغذية أنها تساهم بشكل كامل في صحة الدماغ وتحفيزه. وبالتالي ، سيظل الأشخاص متيقظين الذهن حتى الشيخوخة ، دون أن يصابوا بضعف في الوظيفة الإدراكية ، وفقًا لـ Eat This.أفضل وجبة خفيفة لصحة الدماغ هي تلك التي تعتمد على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وغنية بالعناصر الغذائية، التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة ويحافظ على سلامة الدماغ.قالت ريبيكا شيلينج، مؤسسة أخصائيي التغذية، "إن الجوز مفيد أيضًا للدماغ ، حيث يوفر فيتامين E وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي ترتبط مرة أخرى بتحسين الوظيفة الإدراكية".وفقًا لأخصائي التغذية Kitty Broihier ، يمكن أن يساعد العنب البري على الذاكرة والوظائف التنفيذية، تحتوي على نسبة 33? أكثر من الأنثوسيانين ، وهو نوع محدد من مضادات الأكسدة ، مقارنة بتلك التي تزرع بشكل طبيعي.وأوضح بروهير أن "الدراسات أظهرت فوائد من حيث الأداء اللفظي ، وتمييز الذاكرة ، والميل إلى تقليل مخاطر التدهور المعرفي لدى الأشخاص الذين تناولوا التوت الأزرق".