مباريات الأهلي في شهر يونيو بالدوري والكأس



مباريات الأهلي في شهر يونيو مباريات الأهلي في شهر يونيو



يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني للعودة إلى منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.







ولم يحالف المارد الأحمر التوفيق في حصد اللقب الحادي عشر في تاريخه والثالث على التوالي وخسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد.

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ويسعى الشياطين الحمر إلى غلق صفحة خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا والتركيز على اقتناص بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.صدى البلد يستعرض جدول مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شهر يونيو:يوم الأحد الموافق 12 يونيو يستضيف الأهلي فريق المصري بالسلوم في دور ال 32 لكأس مصر بملعب السلام الساعة 9.يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو يواجه الأهلي فريق إيسترن كومباني بالدوري في ملعب السلام الساعة 9.يوم الأحد الموافق 19 يونيو يواجه الأهلي فريق الزمالك بالدوري في ملعب السلام الساعة 8.يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو يواجه الأهلي فريق غزل المحلة ده بالدوري في ملعب السلام الساعة 9 ونص.يوم الأحد الموافق 26 يونيو يواجه الأهلي فريق بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر القديم 2020 في ستاد القاهرة الساعة 8.يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو يواجه الأهلي فريق سموحه بالدوري في ستاد إسكندرية الساعة 9 ونص.