Anker 521 Power Strip بستة منافذ بما في ذلك USB-C بقوة 30 واط

أصدرت Anker جهاز 521 Power Strip الذي يتيح لك شحن ما يصل إلى ستة أجهزة في وقت واحد. وتقول الشركة أن هذه الأداة الذكية يمكن أن تكون سهلة الاستخدام في المسكن أو غرفة الفندق، أو لتفكيك مكتبك.
يوجد في الجزء الخلفي من 521 Power Strip ثلاثة منافذ تيار متردد، مع منفذي USB-A بقوة 12 واط ومنفذ USB-C بقوة 30 واط موجود في الجزء الأمامي من الأداة.
منفذ USB-C قادر على الشحن بسرعة عالية؛ فعلى سبيل المثال، يمكنك شحن هاتف iPhone 13 في 90 دقيقة، أي أكثر من ضعف سرعة الشاحن الأصلي بقوة 5 واط. وعندما تكون جميع منافذ USB الثلاثة قيد الاستخدام، تنخفض ? الطاقة المستخرجة إلى 10 واط مشتركة عبر منافذ USB-A و 20 واط لمنفذ USB-C.
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