تسعى ابل لتطوير أجهزة الآيباد لتقدم تجربة أقرب لأجهزة الحاسب المحمول



ابل ابل

تستعد شركة ابل للكشف عن الكثير من التغييرات في نظام تشغيل أجهزة iPad خلال مؤتمر المطوريين القادم، على أن تستهدف هذه التغييرات تعزيز تجربة تحاكي أجهزة الحاسب في أجهزة الآيباد.



تعمل شركة ابل على تطوير نظام تشغيل أجهزة الآيباد ليكون نظام منفصل بتجربة مختلفة عن نظام تشغيل هواتف الأيفون.



وتشير التسريبات إلى أن تحديث iPadOS 16 المرتقب الإعلان عنه في مؤتمر المطوريين القادم سيكون نقطة التغيير الأولى في نظام التشغيل لتعزيز تجربة أجهزة الحاسب في أجهزة الآيباد.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن تحديث iPadOS 16 سيتضمن ميزة تعدد المهام في واجهة المستخدم بتصميم جديد لدعم المستخدم بتجربة أفضل في إطلاق أكثر من تطبيق والتبديل بين المهام المختلفة في التطبيقات بسلاسة.

قد يعجبك أيضا...

من جاتب أخر إرتفعت مبيعات أجهزة الآيباد إلى نسبة 9% من إجمالي مبيعات أجهزة ابل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تجربة الحاسب المحمول في أجهزة الآيباد كانت من أكثر المميزات المطلوبة في واجهة أجهزة الآيباد من المستخدمين المحترفين.وتشير التقارير إلى أن دعم أجهزة iPad برقاقة M1 أدى إلى تطور آداء أجهزة الآيباد لتقدم كفاءة أعلى في الآداء لتكون أقرب لأجهزة الحاسب المحمول، لذلك تسعى ابل أيضاً لتطوير الواجهة لتقدم آداء يحقق الإستفادة من قوة هذه المعالجات.