مواصفات الهاتف المحمول Oppo Reno 7 Pro 5G



Oppo Reno 7 Pro 5G Oppo Reno 7 Pro 5G

قدمت شركة Oppo هاتف Reno 7 Pro 5G بتركيز خاص على التصميم، حيث يأتي الهاتف بأخف تصميم في هواتف 5G، مع أفضل تجربة في حمل الهاتف، وتكوينات تعزز التصميم بأفضل آداء.



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يتوفر هاتف Reno 7 Pro 5G في السوق السعودي بالفعل، حيث تقدم Oppo الهاتف مع شاشة الحماية مثبتة مسبقاً، وشاحن 65W، مع كابل USB C إلى جانب غطاء خلفي للهاتف.

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التصميم والشاشةيجمع هاتف Oppo Reno 7 Pro 5G بين أفضل المواصفات في التصميم، كما تقدم Oppo عدد من الإختيارات في ألوان الهاتف، إلا أن اللون الأزرق يعد إختيار مميز وأنيق عن نفس اللون في الإصدارات المنافسة.أيضاً يعد أفضل الإختيارات المتوفرة في السوق السعودي بين إصدارات 5G مع تصميم نحيف بسماكة 7.5مم، ووزن 180 جرام.كما تتميز الكاميرات الخلفية في Reno 7 Pro 5G بتصميم بارز، ويأتي الهاتف بزجاج Panda في الجهة الخلفية بتصميم معتم، بينما يأتي في الجهة الأمامية بزجاج Gorilla 5.ويأتي الهاتف بحواف مسطحة تدعم القبض على الهاتف بشكل أفضل، كما يحيط بأطراف الكاميرة الخلفية إضاءة LED تدعم المستخدم في الإشعارات، والشحن، وهي من المميزات الفريدة في هذا الإصدار، بينما يغيب عن تصميم الهاتف دعم معايير IP للمقاومة.كما يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وسطوع يصل إلى 920 nit، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 Plus، ويصل معدل التحديث إلى 90Hz لذا لن يكون معدل التحديث الأعلى إلا أنه معدل يقدم مستوى جيد في الهاتف.الشاشة تتضمن أيضاً تقنية إستشعار البصمة التي تقدم آداء جيد، كما يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو والتي تعزز إنتاج صوتيات ممتازة في الهاتف، لذا سيقدم الهاتف آداء مميز في الوسائط والألعاب، كما ستدعم مواصفات الشاشة المستخدم في التصفح بسلاسة.الآداء والمعالجينطلق الهاتف بنظام Android 11 مع واجهة ColorOS 12، لذا لا ترتكز واجهة المستخدم على أحدث أنظمة تشغيل الأندوريد Android 12، إلا أن واجهة ColorOS 12 ستقدم للمستخدم مساحة كبيرة من التخصيص وإضافة التعديلات التي تتوافق مع التجربة المفضلة للمستخدم.من جانب أخر يقدم معالج Dimensity 1200 Max من MediaTek آداء بنفس المستوى المميز لمعالج كوالكوم المتوسط Snapdragon 870، لذا يقدم المعالج آداء جيد في المهام المكثفة، والمهام اليومية والألعاب أيضاً.كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، إلا أن الهاتف لا يضم فتحة لإضافة ذاكرة خارجية.كاميرات Oppo Reno 7 Pro 5Gيضم هاتف Reno 7 Pro 5G مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض واسعة، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة بفتحة عدسات f/2.4، كما تتميز الكاميرة الأمامية بمثبت رقمي وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما تدعم الكاميرة الخلفية ميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، إلا أن الكاميرة الرئيسية لا تأتي بميزة التثبيت البصري.ولقد اثبتت التجربة العملية أن الكاميرة الأمامية تقدم آداء ممتاز في تصوير السيلفي، كما يقدم الهاتف آداء ممتاز أيضاً في تسجيل الفيديو، إلا أن إعدادات الكاميرة يغيب عنها كاميرة telephoto التي تدعم التكبير.البطاريةتدعم Oppo الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع 65W، وهي قدرة ممتازة لشحن الهاتف من صفر إلى نسبة 100% خلال 31 دقيقة فقط، كما أن وحدة الشحن مدرجة في محتوى الصندوق.لذا يأتي الهاتف بتصميم أنيق يدعم المستخدم بأفضل تجربة في حمل الهاتف بسلاسة، مع شاشة وآداء مذهل، وتقنية شحن سريع خارقة، بينما يغيب عن الهاتف دعم معايير IP للمقاومة، وأيضاً كاميرة Telephoto للتكبير، أيضاً لا تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية ميزة التثبيت البصري.تدعم Oppo هاتف Reno 7 Pro 5G بأنحف وأخف تصميم في هاتف وأيضاً آداء ممتاز في المهام اليومية، مع تقنية شحن خارقة.8.5/10الإيجابياتتصميم نحيف وخفيف بتجربة سلسة للإمساك بالهاتفشاحن قوي 65Wإعدادات كاميرة تقدم آداء ممتاز في التصوير وتسجيل الفيديوإضاءة LED للإشعارات في حواف الكاميرةمعالج بآداء ممتاز في المهام اليومية والمكثفةالسلبياتمعدل تحديث 90Hz فقطلا يأتي بمعايير IP للمقاومةإعدادات كاميرة لا تتضمن عدسات telephoto للتكبيريغيب المثبت البصري عن الكاميرة الخلفيةلا يأتي بفتحة لذاكرة خارجية