هاتف OPPO A96 سعر يتوافق مع آداء ومميزات الهاتف



OPPO A96 OPPO A96

ينافس هاتف OPPO A96 في سوق الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية بتصميم بسيط ومواصفات جيدة تتوافق مع مستوى التسعير المميز لهذا الإصدار.



التصميم



تقدم Oppo هاتف OPPO A96 بلون Aura اللامع في الجهة الخلفية، مع تصميم يدعم تغيير نغمة الألوان مع إختلاف زاوية عرض الهاتف، حيث تتدرج ألوان الهاتف من الأحمر إلى الأزرق بعرض مميز.

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كما يتميز هاتف OPPO A96 بالتصميم صغير الحجم بحواف منحنية في الجهة الخلفية تقدم تجربة مميزة في الإمساك بالهاتف بسلاسة، بينما يأتي الهاتف بشاشة مسطحة.الشاشةتدعم Oppo الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.59 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2412 في 1080 بيكسل.وتظهر حواف الهاتف بتصميم تختلف فيه الحواف السفلية التي تأتي بحجم أكبر بفارق كبير، إلا أن هذا التصميم يقدم تجربة جيدة وأكثر راحة في الإمساك بالهاتف دون أن يؤدي إلى إرهاق أصابع اليد.من جانب أخر لا يتوافق دعم الهاتف بشاشة IPS LCD مع مستوى تسعير الهاتف، حيث تأتي الإصدارات المنافسة عند نفس مستوى التسعير بشاشة AMOLED، إلا أن الشاشة تقدم آداء جيد في الهاتف.الآداءينطلق هاتف OPPO A96 برقاقة معالج Snapdragon 680 التي تقدم آداء جيد في دعم المستخدم في المهام اليومية، إلا أنها لن تدعم تشغيل ألعاب مثل”Genshin Impact ” عند معدل تحديث 60 إطار لكل ثانية، حتى مع إختيار أقل مستوى في الإعدادات.كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام لذا يمكن أن يدعم تعدد المهام، ويتوفر للمستخدمين إختيار زيادة الذاكرة بميزة الذاكرة الإفتراضية في OPPO A96.الكاميرةيأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، إلا أنه لا يختلف عن الكثير من الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية، حيث يمكن إستخدام كاميرة واحدة فقط عند التصوير حيث لا تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر لعمق التصوير، ويقدم الهاتف بشكل عام آداء مذهل في التصوير بالكاميرة الخلفية وتسجيل الفيديو.البطاريةيأتي الهاتف بسعة بطارية 5000 mAh، ويتميز الهاتف بتصميم نحيف وصغير الحجم رغم السعة الكبيرة للبطارية.وتدعم البطارية الهاتف في الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 16 ساعة وفقاً لإختبارات أجريت لآداء الهاتف، ويعود ذلك إلى معالج Snapdragon 680 الذي يتميز بإستهلاك أقل للبطارية.الشحنتقدم Oppo الهاتف بتقنية الشحن السريع Super VOOC بقدرة 33W، التي تدعم شحن الهاتف من 15% إلى 100% خلال ساعة واحدة، وهي سرعة شحن نموذجية مع سعة 5000 mAh في البطارية.البرمجياتينطلق هاتف OPPO A96 بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11.1، لذا لا ينطلق الهاتف بالتحديث الأخير من نظام التشغيل Android 12 أيضاً لا يتضمن الهاتف الإصدار الأخير من واجهة المستخدم ColorOS 12، إلا أن واجهة ColorOS 11.1 تقدم آداء جيد، حيث لا تتضمن الإعدادات المزعجة في القائمة الرئيسية، أو المؤقت العشوائي عند تثبيت التطبيقات عبر جوجل بلاي.من جانب أخر سيواجه المستخدم العديد من الإعلانات المزعجة التي يتم دفعها عبر الإشعارات من خلال تطبيق الثيمات المدمج، وتطبيق Oppo Game Center، وأيضاً تطبيق Market.ويتوفر الهاتف في السوق السعودي بسعر 1190 ريال سعودي، وهو مستوى تسعير مرتفع مقارنة بالإصدارات المتوسطة المنافسة، إلا أن التجربة العملية تؤكد أن آداء ومميزات الهاتف تتوافق مع مستوى التسعير المميز لهذا الإصدار.0.00يأتي هاتف OPPO A96 للأسوق بمستوى تسعير مرتفع عن الإصدارات المنافسة، إلا أنه يقدم آداء ومميزات تتوافق مع سعر الهاتف.8.5/10الإيجابياتسعة كبيرة للبطارية 5000 mAhتصميم نحيف وصغيرشاشة تقدم عرض جيدذاكرة تدعم تعدد المهام بسلاسةالسلبياتلا تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات ultrawideلا يأتي بنظام تشغيل Android 12آداء محدود في الألعابلا يأتي بشاشة AMOLED